Chi sarà seduto in prima fila ai funerali di Papa Francesco, davanti Italia e Argentina: l'ordine dei posti Roma accoglierà nella giornata di domani in occasione dei funerali di Papa Francesco 130 delegazioni di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Ma chi sarà seduto in prima fila? Ecco l'ordine dei posti che seguirà l'alfabeto francese.

A cura di Giorgia Venturini

Domani sarà il giorno dei funerali di Papa Francesco. Sono attesi tantissimi fedeli e delegazioni di capi di governo e Stato da tutto il mondo. Roma si sta organizzando per riceve tutti e per garantire la massima sicurezza. Ma come saranno disposti i partecipanti alla cerimonia, ovvero le 130 delegazioni che hanno confermato la loro presenza? Chi sarà seduto in prima fila?

La disposizione dei posti seguirà lo stesso protocollo seguito anche per i funerali di papa Wojtyla e del pontefice emerito Joseph Ratzinger. In prima fila quindi ci saranno i rappresentanti dell'Italia. O meglio, alla sinistra del feretro, posizionato a terra sul sagrato di San Pietro, ci saranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, e la premier Giorgia Meloni. In prima fila ci saranno anche il presidente del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. E ancora: il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Seppure i funerali si svolgeranno in Vaticano, ovvero in uno Stato estero, la precedenza spetta alle autorità italiane dal momento che il Papa è anche Primate della Chiesa di Roma, ovvero il vescovo della capitale italiana.

Come spiega il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel corso di un briefing con i giornalisti, sarà però la delegazione argentina la prima che verrà fatta accomodata sul sagrato della Basilica di San Pietro. Subito dopo spetterà ai rappresentanti italiani. Il protocollo prevede inoltre che si procederà con i sovrani regnanti e a seguire i capi di Stato: tutti seguendo l'ordine alfabetico in lingua francese. Se quindi Mattarella sarà il primo della fila sulla sinistra del feretro, il primo rappresentante visibile sulla destra sarà il presidente dell'Argentina Milei. Con lui dovrebbe esserci anche la sorella Karina, segretaria generale della presidenza argentina. Chi ci sarà seduto ancora in prima fila?

Sempre secondo il protocollo, ci saranno anche gli altri sovrani regnanti di religione cattolica, come il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia Ortiz, re Filippo del Belgio e la regina Mathilde, Alberto II di Monaco, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, John Timothy Dunlap. Poi sarà la volta dei regnanti non cattolici come Carlo XVI Gustavo di Svezia, il principe William del Regno Unito e il principe ereditario di Norvegia Haakon.

A questo punto si procederà con l'alfabeto francese per assegnare gli altri posti a presidenti della Repubblica, premier e ministri. Questo vuol dire che in prima fila ci saranno anche i capi di Stato della Germania e dell'Austria, Frank Walter Steinmeier e Alexander van der Bellen. Poi quello albanese Bajram Begaj e angolano João Manuel Gonçalves Lourenço. Dove si siederà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump? Il sistema francese prevede che Donald Trump sarà vicino al presidente della Finlandia Alexander Stubb mentre subito dopo ci sarà il presidente francese Emmanuel Macron. Ben lontano invece il leader ucraino Volodymyr Zelensky che quindi non sarà accanto a nessun rappresentante del governo Usa. Accanto al presidente americano ci potrebbe essere infatti l’ex presidente Usa Joe Biden.

Tra i primi posti non mancheranno il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola.