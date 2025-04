Diffusa la prima foto della salma di Papa Francesco: rosario tra le mani, indossa la mitra

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

La sala stampa vaticana ha diffuso questa mattina le prime foto della salma di Papa Francesco. Il Pontefice, adagiato all'interno di una bara semplice in legno, ha il rosario tra le mani e indossa la mitra bianca e una veste liturgica rossa (casula), all'indomani della morte per ictus. L'immagine è stata scattata all'interno della cappella di Santa Marta durante il rito della constatazione del decesso del Santo Padre, che si è tenuto ieri sera. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin. Presenti al rito anche il capo dei Gesuiti, padre Arturo Sosa, il camerlengo, il card. Kevin Farrell, mons. Edgar Pena Parra, Sostituto, il decano card. Giovanni Battista Re. C'era anche il Reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, gli aiutanti di camera di Francesco, e alcuni cantori che hanno accompagnato il rito di ieri.

La salma di Bergoglio si trova ancora a Santa Marta, dove stava proseguendo la convalescenza dopo il ricovero di oltre un mese al Gemelli per polmonite bilaterale. Verrà trasferito nella Basilica di San Pietro domani, mercoledì 23 aprile, per la preghiera dei fedeli. I funerali del Santo Padre dovrebbero svolgersi tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. La data precisa verrà decisa oggi dalla prima Congregazione dei Cardinali già presenti a Roma.

Come ha disposto nel suo testamento, Papa Francesco verrà poi sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il luogo della sepoltura sarebbe accanto all'icona della Salus che si trova nella Cappella Paolina, in fondo sulla sinistra, dove sono già sepolti San Pio V e Paolo V Borghese. "Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni viaggio apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura", si legge. Sempre nel testamento, ha fatto sapere che le spese per la sepoltura sono coperte da un benefattore anonimo.