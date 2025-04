video suggerito

Papa Francesco è morto, addio al primo pontefice argentino: aveva 88 anni Papa Francesco è morto. Ne ha dato l’annuncio la sala stampa vaticana: “Alle 7:35 è tornato alla Casa del Padre”. Ieri l’ultima apparizione dalla Loggia in Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et orbi e il giro in jeep tra i fedeli in occasione della Pasqua. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

Chiesa e fedeli in lutto, è morto Papa Francesco: il Pontefice, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, si è spento oggi all’età di 88 anni (era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, Argentina). Ne ha dato l'annuncio la Sala Stampa Vaticana. Ieri l'ultima apparizione dalla Loggia in Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi e il giro in jeep tra i fedeli in occasione della Santa Pasqua.

Il Santo Padre, eletto Pontefice il 13 marzo 2013 e 266esimo papa della Chiesa Cattolica, era stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma, dove lo stavano curando prima per una bronchite e poi per una polmonite bilaterale, evidenziata da esami medici. Poi era tornato a Santa Marta per la convalescenza.

"Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino": con queste parole, il cardinal Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco.

Mentre il mondo piange il primo papa latinoamericano (era nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936), in Vaticano si dovrà iniziare a pensare all'organizzazione del Conclave che dovrà eleggere il prossimo Papa della Chiesa cattolica, per altro nell'anno del Giubileo.

La morte di Papa Francesco dopo i problemi di salute

Sempre più spesso negli ultimi anni Papa Francesco era stato costretto a ricoveri in ospedale a causa di diversi problemi di salute. Del 2023 l'intervento di laparotomia, ancor prima – nel 2021 – e sempre al Gemelli si era sottoposto a un'operazione al colon. Da tempo, inoltre, il Santo Padre soffriva di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, e ormai spesso utilizzava la sedia a rotelle.

"Quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene", aveva raccontato anni fa papa Francesco. In occasione dei suoi 10 anni di pontificato, celebrati il 13 marzo 2023, il Santo Padre aveva dichiarato che avrebbe potuto valutare l'ipotesi delle dimissioni in caso di "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" e "anche il problema fisico, può darsi".

Le sue condizioni sono peggiorate a inizio febbraio 2024, poi il 14 febbraio è stato reso necessario il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite. Esami successivi avevano mostrato la presenza di una polmonite bilaterale, per la quale è stata potenziata la terapia a cui già era stato sottoposto. Per altro, si ricordi che Papa Francesco aveva già perso parte del polmone destro decenni fa e aveva già avuto una polmonite. Durante l'ultimo ricovero ha avuto un'insufficienza renale ed è stato sottoposto ad ossigenoterapia ad alti flussi. Ha continuato per giorni le terapie e la fisioterapia respiratoria senza maschera ma con dopo le crisi respiratorie acute avute, "causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”. C'erano stati miglioramenti ma poi è arrivato il tragico epilogo.

Il pontificato di Papa Francesco da Buenos Aires al Vaticano

Jorge Bergoglio, nato in Argentina il 17 dicembre 1936, è stato eletto Papa col nome di Francesco il 13 marzo 2013, succedendo a Benedetto XVI, il primo pontefice dimissionario della storia della Chiesa cattolica. È stato il 266° Papa, il primo proveniente dal continente americano e appartenente ai chierici regolari della Compagnia di Gesù (Gesuiti).

"Voi sapete che il dovere del Conclave è quello di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo alla fine del mondo", le sue prime parole dopo l'elezione.

Il suo è stato un Pontificato lungo e anche complesso, una prima "rottura" era arrivata già con la scelta del nome: mai prima di lui un Papa aveva assunto il nome del santo poverello d’Assisi. Tra i temi per i quali si è sempre battuto durante il suo Pontificato l'appello continuo alla pace contro la guerra e il ruolo delle donne nella Chiesa. Un Papa rivoluzionario e progressista, di cui indimenticabile resterà, tra i vari momenti, anche la preghiera in una piazza San Pietro vuota durante la pandemia di Covid-19.