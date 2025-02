Papa Francesco, nuovo bollettino sulle condizioni di Bergoglio: “Quadro complesso, polmonite bilaterale”

video suggerito

Il nuovo bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: "Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso. L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso".

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco ha la polmonite bilaterale e il quadro è più complesso di quanto si pensasse. È quanto emerge dall'ultimo bollettino appena diffuso sulle condizioni di salute di Bergoglio, da giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di una bronchite.

"Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso. L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall'equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico “A. Gemelli", ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un' ulteriore terapia farmacologica", si legge nella nota.

Tuttavia, si aggiunge, "Papa Francesco è di umore buono. Questa mattina ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui".