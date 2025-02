“Papa Francesco ha insufficienza renale ed è sotto ossigeno”, nuovo bollettino sulla salute del Pontefice

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Papa Francesco ha un'insufficienza renale, prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi e le sue condizioni rimangono critiche, sono questi gli aggiornamenti serali di oggi sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dallo scorso venerdì 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma dove è in cura per una polmonite bilaterale. Lo fa sapere la Sala Stampa Vaticana nel nuovo bollettino medico pubblicato domenica sera.

"Le condizioni del Santo Padre permangono critiche; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie. Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia; tuttavia alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali" recita il comunicato per aggiornare tutti sulle condizioni del Pontefice dopo la grave crisi respiratoria di ieri che ha richiesto anche la somministrazione dell'ossigeno e una trasfusione per una piastrinopenia.

"Il Santo Padre continua ad essere vigile e ben orientato" assicurano però dalla Santa sede, aggiungendo: "La complessità del quadro clinico, e l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata". Si informa inoltre che nel corso della mattina di domenica, "presso l'appartamento allestito al 10° piano, ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui".

Anche la notte scorsa è stata tranquilla per il Pontefice come ha fatto sapere il Vaticano questa mattina aggiornando sulle condizioni di Bergoglio. "Il Papa ha riposato" spiegava il comunicato. La situazione clinica di Bergoglio resta però grave e rimane ricoverato in prognosi riservata. Le stesse fonti hanno fatto sapere che stamane Bergoglio è stato sottoposto a nuovi esami clinici, in base ai risultati i medici decideranno come procedere con la terapia.

Condizioni serie e aggravate dall'età e dal fatto che Papa Francesco ha già perso parte del polmone destro decenni fa e ha già avuto una polmonite. Le cure a cui è sottoposto il Pontefice sono state già modificate più volte e richiederanno diversi giorni di ricovero

"Non è fuori pericolo" avevano già confermato i medici nella conferenza stampa del 21: da quando è entrato in ospedale "è stato prima curato per una dispnea a casa per una forma influenzale. Poi è stato trasferito in ospedale. Ha 88 anni e si è affaticato". "Sta come un signore di 88 anni. Inizialmente non c'era infezione, poi abbiamo fatto tac ed è comparsa una polmonite" aveva spiegato il professore Sergio Alfieri durante il briefing all'ospedale Gemelli di Roma.