Governo, Meloni apre alle opposizioni ma è scontro sul Superbonus, Conte: “Vergognosa”: news in diretta

"Ringraziamo chi non esclude a prescindere la possibilità di parlare come stanno facendo il Pd e M5s" ha detto il responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli a margine degli incontri che la maggioranza ha svolto sulla legge elettorale.

"Non capisco il senso di rifiutarsi di sedersi a un tavolo per fare delle proposte. Noi crediamo che il testo sia equilibrato, se altri hanno altre opinioni chi viene e si confronta può dare il proprio contributo, chi invece chiude a qualsiasi tipo di confronto e rimane a livello di preconcetto probabilmente vuole mantenere una legge in cui si va al governo non con il consenso popolare ma con gli accordi di palazzo. O non vogliono nessun confronto perché vogliono che la legge elettorale resti quella che è e quindi vogliono il pareggio perché sanno che un voto in più di Giorgia Meloni non riescono a prenderlo e quindi vogliono arrivare al governo con accordi di palazzo oppure gli va bene la legge che abbiamo scritto e vogliono far finta di contestarla".