Governo, Meloni apre alle opposizioni ma è scontro sul Superbonus, Conte: “Vergognosa”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo dopo il premier time. In Aula Meloni ha esordito aprendo al dialogo con le opposizioni per poi rivendicare i risultati del governo. Sul tema salari "hanno ripreso gradualmente a crescere più dell’inflazione", mentre sulle tasse ha rivendicato di avere abbassate in quattro anni di governo. L'annuncio più rilevante riguarda il nucleare con la legge delega per la ripresa della produzione che la premier punta a chiudere entro l'estate.
Sul punto incalzano le opposizioni. "Dove vuole costruire le centrali nucleari? Quanto costerà e chi pagherà?", ha detto Bonelli definendolo "una truffa" e" uno schiaffo a due referendum" che hanno bocciato il nucleare in Italia.
Ma è ancora una volta il Superbonus ad accendere le polemiche. Meloni è tornata ad accusare il M5S, sostenendo che l'Italia sarebbe potuta uscire dalla procedura di infrazione Ue "se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo".
La replica del presidente Giuseppe Conte non si è fatta attendere: "Vergognosa ad addossare agli altri la responsabilità di aver gestito il Superbonus. L'ultima modifica alle villette unifamiliari l'hanno fatta loro, il governo Meloni nel 2023. Io l'ho avviata in pandemia, doveva finire il 2021, loro l'hanno gestita e io devo rispondere?"
L.elettorale, Donzelli: "Non capisco chi rifiuta di sedersi a fare proposte"
"Ringraziamo chi non esclude a prescindere la possibilità di parlare come stanno facendo il Pd e M5s" ha detto il responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli a margine degli incontri che la maggioranza ha svolto sulla legge elettorale.
"Non capisco il senso di rifiutarsi di sedersi a un tavolo per fare delle proposte. Noi crediamo che il testo sia equilibrato, se altri hanno altre opinioni chi viene e si confronta può dare il proprio contributo, chi invece chiude a qualsiasi tipo di confronto e rimane a livello di preconcetto probabilmente vuole mantenere una legge in cui si va al governo non con il consenso popolare ma con gli accordi di palazzo. O non vogliono nessun confronto perché vogliono che la legge elettorale resti quella che è e quindi vogliono il pareggio perché sanno che un voto in più di Giorgia Meloni non riescono a prenderlo e quindi vogliono arrivare al governo con accordi di palazzo oppure gli va bene la legge che abbiamo scritto e vogliono far finta di contestarla".
Governo, Conte: "Io sono mancato 10 giorni, Meloni manca da 4 anni"
"Sono mancato dieci giorni per questo intervento, ma quando mi sono riaffacciato alla vita politica ho visto che Giorgia Meloni manca da quattro anni. L'altro giorno si sono riuniti a palazzo Chigi per parlare di legge elettorale, beghe interne a Fratelli d'Italia, del problema dello staff del ministro Giuli" non degli "italiani che non arrivano a fine mese. Cosa offrono come risposta? La legge elettorale per incardinare questo Governo uscente, questa maggioranza alle poltrone", ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti su Rai1.
Governo, Conte: "Tutto è rimasto come prima. Il fantastico mondo di Giorgia Meloni"
"Ho seguito l'intervento di Giorgia Meloni al premier question time in Senato. Sono rimasto francamente sorpreso, perché tutto è rimasto come prima. Il fantastico mondo di Giorgia Meloni", ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti su Rai1.
"Qual è il piano del governo? Qual è il piano industriale? C'è un piano sanitario? C'è un piano per recuperare l'inflazione? C'è un piano per 6 milioni di cittadini che sono in povertà assoluta? C'è un piano per un lavoratore su 4 che prende meno di 1.000 euro al mese? Nulla di nulla, però va tutto bene", ha aggiunto.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il premier time
In Aula durante il premier time Meloni ha detto di voler aprire al dialogo con le opposizioni ma è poi tornata ad accusare il M5s per il Superbonus, secondo lei responsabile della mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione Ue. Dura la replica di Giuseppe Conte: "Meloni è stata vergognosa quando ha addossato agli altri la responsabilità di aver gestito il Superbonus, anche perché l'ultima modifica alle villette unifamiliari l'ha fatta il suo governo nel 2023. L'hanno gestito loro e devo rispondere io".