Iran, la guerra in diretta, intelligence USA: “Teheran ha ancora forti capacità militari”, in corso a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump

La Cina ha tutto l'interesse alla riapertura dello stretto di Hormuz, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Fox News a bordo dell'Air Force One diretto a Pechino per la visita di Stato del presidente Donald Trump.

"Un cargo cinese è stato colpito nel fine settimana. Sono certo che l'Iran non l'abbia fatto deliberatamente, ma l'hanno fatto, è successo. Ed è per questo che queste navi cinesi sono rimaste bloccate lì dentro". Si tratta di "un'enorme fonte di instabilità. Minaccia di destabilizzare l'Asia più di qualsiasi altra parte del mondo, poiché quest'ultima dipende fortemente dagli stretti per il proprio approvvigionamento energetico". Pertanto, ha concluso Rubio, "è nel loro interesse risolvere la questione. Speriamo di convincerli a svolgere un ruolo più attivo nell'indurre l'Iran a desistere da ciò che sta facendo ora — e che sta tentando di fare — nel golfo Persico".