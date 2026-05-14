Iran, la guerra in diretta, intelligence USA: “Teheran ha ancora forti capacità militari”, in corso a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 14 maggio, in tempo reale. I servizi di intelligence degli Stati Uniti smentiscono Donald Trump: "Teheran ha ancora forti capacità militari". Attacchi alla base Unifil, Mattarella a Herzog: "Inaccettabile". Bombe israeliane sul Libano, 28 morti inclusi 2 bimbi. In corso il primo bilaterale Xi-Trump a Pechino. Rubio: "La Cina ha interesse a riaprire lo stretto di Hormuz". Sospese le sanzioni USA contro Francesca Albanese.
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USA, tribunale sospende le sanzioni contro Francesca Albanese
Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione.
Albanese, a cui era stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti e che era soggetta a un embargo finanziario totale, ha annunciato la decisione del giudice federale di Washington Richard Leon sul suo account social.
Il giudice ha concesso l'ingiunzione in risposta a una causa intentata dalla sua famiglia. Albanese ha sottolineato che la sentenza indica che "la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico".
Marco Rubio: "La Cina ha tutto l'interesse a riaprire lo Stretto di Hormuz"
La Cina ha tutto l'interesse alla riapertura dello stretto di Hormuz, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Fox News a bordo dell'Air Force One diretto a Pechino per la visita di Stato del presidente Donald Trump.
"Un cargo cinese è stato colpito nel fine settimana. Sono certo che l'Iran non l'abbia fatto deliberatamente, ma l'hanno fatto, è successo. Ed è per questo che queste navi cinesi sono rimaste bloccate lì dentro". Si tratta di "un'enorme fonte di instabilità. Minaccia di destabilizzare l'Asia più di qualsiasi altra parte del mondo, poiché quest'ultima dipende fortemente dagli stretti per il proprio approvvigionamento energetico". Pertanto, ha concluso Rubio, "è nel loro interesse risolvere la questione. Speriamo di convincerli a svolgere un ruolo più attivo nell'indurre l'Iran a desistere da ciò che sta facendo ora — e che sta tentando di fare — nel golfo Persico".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta 14 maggio
Le agenzie di intelligence americane smentiscono Trump: "L'Iran ha ancora forti capacità militari". Attacchi alla base Unifil, Mattarella a Herzog: "Inaccettabile". Bombe israeliane sul Libano, 28 morti inclusi 2 bimbi. In corso a Pechino il vertice tra Trump e Xi. Sospese le sanzioni USA contro Francesca Albanese.