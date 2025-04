Come raggiungere Roma durante i funerali di Papa Francesco (spendendo poco)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso 21 aprile si è spento Papa Francesco, il Santo Padre che ha guidato la Chiesa Cattolica dal 2013 a oggi. Il Conclave si terrà a inizio maggio ma, prima di scoprire chi prenderà il suo posto, ci saranno una serie di eventi pubblici che permetteranno ai fedeli provenienti da tutto il mondo di dargli un ultimo saluto. Attualmente la salma del Pontefice è esposta nella Basilica di San Pietro, poi verrà sepolta nella Basilica Pale di Santa Maria Maggiore come da lui stesso indicato nel testamento. I funerali, invece, si terranno sabato 26 aprile a partire dalle 10 (sempre a San Pietro) e, a differenza del passato, saranno molto più snelli. Verrà celebrato dal cardinale decano Giovanni Battista Re, non prevederà bare di cipresso, piombo o rovere e durante la cerimonia sarà usata una nuova edizione del tradizionale libro liturgico. Come fare per raggiungere Roma senza spendere troppo nel giorno dei funerali del Papa? Ecco tutti i "trucchi" da usare.

Come raggiungere Città del Vaticano a Roma dalle città italiane (senza spendere troppo)

Per chi proviene dall'Italia il modo più rapido e funzionale per raggiungere Roma nel giorno dei funerali del Papa è il treno. La Capitale è collegata bene con ogni punto del nostro paese, solo che bisognerebbe affrettarsi ad acquistare i biglietti nell'orario e nel giorno desiderato, visto che i prezzi sono già aumentati rispetto al "normale". Attualmente, infatti, gli InterCity sembrano essere completamente sold-out, mentre gli Alta Velocità vengono offerti a prezzo pieno (dunque da circa 50 euro a salire a tratta). Trenitalia, però, ha previsto un potenziamento dei collegamenti con oltre 16.000 posti aggiuntivi. Le stazioni, inoltre, resteranno aperte tutta la notte per facilitare l'afflusso dei pellegrini. In alternativa si può optare per un autobus turistico o straordinario (quest'ultimo con partenza da Napoli e con fermate presso Orte e Colleferro). L'ultima chance è il viaggio in auto (che prevede solo i costi autostradali) ma, considerando le strade del Vaticano blindate e affollate, sarebbe bene parcheggiare fuori città, magari nei pressi di una delle stazioni della metro rossa.

Come arrivare a Roma dall'Europa

Per chi proviene dal resto dell'Europa, invece, il mezzo più comodo è ovviamente l'aereo. Attualmente i prezzi non sembrano essere particolarmente elevati, si possono trovare anche voli a meno di 100 euro di sola andata, anche se sarebbe bene arrivare nella Capitale con qualche giorno di anticipo. Una volta arrivati in aeroporto (Ciampino o Fiumicino) si possono prendere gli autobus privati che portano alla stazione Termini e da lì la Linea A della metropolitana oppure una delle 17 linee del servizio di superficie che transitano nelle vicinanze di San Pietro.

Dove alloggiare a Roma per i funerali di Papa Francesco

Per i funerali di Papa Francesco Roma verrà letteralmente invasa dai fedeli provenienti da ogni parte del mondo, dunque sarebbe bene prenotare il prima possibile un alloggio. Attualmente in centro città ci sono ancora diversi posti negli ostelli, dove un posto in dormitorio viene offerto a poco più di 50 euro, mentre per una camera privata economica bisogna spostarsi in periferia (costo circa 60 euro). Per una stanza a poco più di 1 km dal Vaticano, invece, i prezzi salgono a 100 euro a persona a notte. Dove seguire i funerali se non si riesce ad accedere a San Pietro? In diverse zone di Roma verranno allestiti dei maxi schermi