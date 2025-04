video suggerito

Funerali Papa Francesco, attesi oltre 200mila fedeli: in aumento prezzi per viaggi e pernottamenti Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l’aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Che in anno giubilare raggiungere e pernottare a Roma rappresentasse una spesa non indifferente, lo sapevamo già. Da mesi, se non di più, i collegamenti con la capitale e, ancora peggio, affittare una casa o una stanza è quasi impossibile e chi ci riesce deve mettere i prezzi sempre più alti. Le tariffe sono schizzate ancora più in alto dopo aver appreso dei funerali di Papa Francesco, sabato 26 aprile. Complice i ponti da calendario e il fatto che si tratti di un sabato, i prezzi sono alle stelle per pernottare nella capitale e aumentano nella zona più vicina al Vaticano o a Prati dove una notte arriva a costare anche 2500 euro.

La spesa per pernottare a Roma durante i funerali del papa

A lanciare l'allarme è stato il Codacons, secondo cui una sola notte nell'area fra il quartiere Prati e il Vaticano raggiungerebbe addirittura il 2500 euro a notte. Un prezzo quello registrato oggi, mercoledì 23 aprile 2025, destinato a salire ancora nei prossimi giorni. Che sia in casa vacanza, hotel o bed and breakfast, sembra impossibile trovare un pernottamento ad un prezzo inferiore di 200 euro per una notte.

Per gli stessi appartamenti, invece, la settimana successiva la spesa varia da un minimo di 173 a un massimo di 780 euro, in zona Vaticano. "Continueremo a monitorare i listini del comparto e siamo pronti a denunciare qualsiasi speculazione a danno dei fedeli, i quali possono segnalare alla nostra associazione anomalie e rincari ingiustificati dei prezzi", ha fatto sapere il presidente Carlo Rienzi.

Quanto costano i biglietti per Roma dopo la morte di Papa Francesco

Tutto il mondo da oggi si sposta verso Roma per rendere omaggio a Papa Francesco e per assistere ai funerali. Zelensky, Lula, Macron, Milei e persino Trump fra i capi di Stato che hanno già annunciato la loro presenza. Molte le persone comuni, pellegrini e fedeli, che non si perderebbero mai un appuntamento del genere, molte delle quali in arrivo dall'America Latina e proprio dall'Argentina, da cui proveniva anche lo stesso Bergoglio. I siti delle compagnie aeree sono andati in tilt. E con l'aumentare delle ricerche per trovare il biglietto perfetto che possa assicurare la propria presenza ai funerali di Papa Francesco, sono lievitati anche i prezzi dei ticket che permettono gli spostamenti.

Roma presa d'assalto: già attesi oltre 2 milioni di turisti, si aggiungono i pellegrini

Molti fedeli avevano già previsto il loro arrivo nella capitale in questa settimana, un po' approfittando della Pasqua appena trascorsa e dei ponti primaverili del 25 aprile e del primo maggio.

"Da Pasqua al primo maggio almeno 2,4 milioni di presenze – aveva dichiarato l'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale – Roma continua a superare se stessa". Un numero che aveva oltrepassato quello dello scorso anno, già dei record e che, proprio a causa del decesso di Papa Francesco è destinato a crescere ancora. Secondo il Ministero dell'Interno, infatti, soltanto per omaggiare Papa Francesco sono attese 200mila persone.