video suggerito

Il dress code per i funerali di Papa Francesco: cosa devono indossare Capi di Stato e persone comuni Il 26 aprile 2025 verranno celebrati i funerali di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, cosa devono indossare i Capi di Stato e le persone comuni che vi parteciperanno? Ecco le regole di dress code imposte all’evento. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 26 aprile 2025 la Basilica di San Pietro, in Vaticano, ospiterà i funerali di Papa Francesco, il Pontefice che ha perso la vita la scorsa Pasquetta dopo un lungo periodo passato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. A Roma sono attesi non solo migliaia di fedeli desiderosi di dare l'ultimo saluto al Papa ma anche i capi di Stato e di governo di tutto il mondo. Per l'occasione, dunque, la città sarà blindata, ci saranno controlli extra e alcune strade verranno chiuse per garantire la sicurezza pubblica. Per volontà dello stesso Pontefice, inoltre, la cerimonia funebre è stata snellita ma, nonostante ciò, sono state conservate alcune rigide regole del protocollo. Quale sarà, ad esempio, il dress code imposto ai partecipanti?

Le regole di dress code imposte ai funerali di Papa Francesco

Il funerale di un Pontefice è un evento formale e solenne e, nonostante Papa Bergoglio nel suo testamento abbia chiesto esplicitamente di snellire la cerimonia, sono rimaste delle precise regole di abbigliamento. I Capi di Stato e di governo, le autorità e i rappresentanti ufficiali devono indossare abiti sobri e rispettosi: per gli uomini abito scuro, cravatta nera lunga ed eventuali onorificenze vaticane, per le donne vestito nero (meglio se lungo), guanti scuri e velo sul capo (anche se non obbligatorio). L'unico gioiello ammesso? Una collana con un filo di perle. Alle regine cattoliche viene concesso il "privilegio del bianco", a patto che siano cattoliche praticanti (come Letizia di Spagna e Charlene di Monaco). Di solito, però, si preferisce sempre il nero in segno di lutto.

Cosa devono indossare i fedeli in Piazza San Pietro

Il dress code non "risparmia" neppure i partecipanti comuni: gli uomini devono indossare abito scuro, camicia bianca e cravatta nera, le donne vestito scuro, senza scollature o spalle scoperte e lungo fino almeno al ginocchio. Anche in questo caso il velo nero o il copricapo è consigliato ma non obbligatorio. Con ogni probabilità, invece, i fedeli in piazza saranno vestiti in modo "normale": per loro, infatti, non esiste nessuna imposizione in fatto di abbigliamento, dunque sono liberi di indossare tutto ciò che desiderano.