Come sta Papa Francesco dopo la laparotomia e quando tornerà in Vaticano: i tempi di convalescenza È terminato dopo 3 ore e senza complicazioni l’intervento di laparotomia di Papa Francesco, a cui il Pontefice è stato sottoposto oggi al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un laparocele. Udienze sospese fino al 18 giugno.

A cura di Ida Artiaco

È terminato dopo 3 ore l'intervento di laparotomia a cui è stato sottoposto oggi Papa Francesco al policlinico Gemelli di Roma. "Non ci sono state complicazioni", è stato reso noto da una nota della Sala Stampa.

Il Santo Padre è stato ricoverato al CeMi (Centro di medicina dell'invecchiamento), una struttura geriatrica dove già ieri, martedì 6 giugno, aveva avuto una visita. A condurre l'operazione è stato il chirurgo Sergio Alfieri.

Come sta Papa Francesco dopo la laparotomia

Al momento si conoscono pochi dettagli circa l'intervento a cui è stato sottoposto Bergoglio, che è durato un paio d'ore. Oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, aveva fatto sapere che "l'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale".

Quanto durerà la convalescenza del Papa

Ancora ignoti i tempi di recupero del Santo Padre. Di certo, come ha reso noto la Prefettura della Casa pontificia, le udienze speciali e generali del Santo Padre "sono state annullate fino al 18 giugno per motivi sanitari". Quindi, fino a quel giorno non ci saranno per Papa Francesco eventi pubblici.

I problemi di salute di Bergoglio

L'ultima volta che Papa Francesco aveva fatto parlare delle sue condizioni di salute è stato lo scorso 26 maggio, quando a causa di uno stato febbrile era stato costretto a cancellare le udienze del giorno. Lo scorso marzo, poi, era stato ricoverato sempre al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria.

Sempre nel nosocomio capitolino era stato sottoposto all'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 a causa una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Nella vita di Bergoglio, che ha 86 anni, comunque non sono mancati i problemi di salute, come l'operazione al polmone subita da giovane, poi la ricorrente sciatalgia e, qualche anno fa, l'operazione alla cataratta. Soffre anche di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a muoversi in sedia a rotelle.