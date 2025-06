video suggerito

Luca Carboni in concerto a Milano nel 2025 dopo 6 anni: quando acquistare i biglietti Luca Carboni ha annunciato un concerto all'Unipol Arena di Milano il prossimo novembre: per il cantautore è un ritorno sul palco dopo 6 anni. Ecco quando si possono acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Music

Luca Carboni (via IG)

Luca Carboni ha annunciato il primo concerto a sei anni di distanza dall'ultimo: il cantautore bolognese, infatti, terrà il Rio Ari O live Unipol Forum di Milano l'11 novembre 2025. Il cantautore bolognese è reduce dall'esibizione al San Siro di Milano dove ha duettato assieme a Cesare Cremonini nel primo concerto che l'autore di Nonostante tutto ha tenuto nello stadio meneghino davanti a 57 mila spettatori. I due artisti si sono esibiti sul palco con San Luca, la canzone che hanno cantato nell'ultimo album di Cremonini Alaska Baby, e pubblicato come singolo nel dicembre 2024, un ritorno alla musica per Carboni dopo i problemi di salute e nei commenti in tanti hanno esultato compresi Jovanotti ("E andiamoooo") e Samuele Bersani ("Alla grandissima").

Come acquistare i biglietti per il concerto di Carboni a Milano

Per coloro che vorranno ascoltare le canzoni di Carboni, i biglietti saranno disponibili a partire dalle 18 di oggi lunedì 16 giugno su Ticketone. Per Carboni si tratta di un ritorno sul palco, pr un concerto a solo, dal 2019 e capiterà in occasione dei festeggiamenti dei 25 anni di Forever, il suo secondo album. "‘Rio Ari O' è il primo suono, la prima cosa in assoluto che la gente ha sentito di me, dalla mia voce, prima ancora delle parole di ‘Ci stiamo sbagliando ragazzi”', la canzone che apre il mio primo disco – spiega lo stesso Carboni -. Un suono che è diventato un simbolo perché ha una sua armonia, un suo impatto, anche visivamente".

Il tumore al polmone e due anni di silenzio

Lo scorso settembre, in un'intervista al Corriere della Sera Luca Carboni ha annunciato che nel 2022 gli è stato diagnosticato un tumore al polmone, motivo per cui da qualche anno era entrato in un lungo silenzio: "A marzo del 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Un po’ di tosse che non passava, la decisione di fare una lastra. Uno choc. Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato" ha detto, aggiungendo "Avevo previsto l’album e poi il tour. Invece, in pochi minuti, tutto è cambiato. Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande, difficile da operare".