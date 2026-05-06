La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all’Unipol Dome di Milano, l’ordine delle canzoni
Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, il tour europeo di Luciano Ligabue arriva in Italia, con l'inaugurazione di una nuova venue come la Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano. Il rocker di Correggio è partito lo scorso 1° maggio con i due sold-out spagnoli, rispettivamente al Razzmatazz di Barcellona e alla Sal Riviera di Madrid. Il tour europeo, dopo Milano, attraverserà Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, prima di far posto dal 5 giguno al tour negli stadi estivo e alle arene nell'autunno 2026. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.
La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue all'Unipol Dome di Milano
Rispetto al tour 2025, qui il racconto della data del 6 settembre alla Reggia di Caserta, è cambiata e non poco la scaletta di Luciano Ligabue. Partendo già dal posizionamento di "Certe notti", brano che ha rappresentato l'intro dello scorso tour e che invece, per adesso, la vede come la penultima canzone, prima dello special con "Non cambierei questa vita con nessun'altra". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.
- I duri hanno due cuori
- Questa è la mia vita
- Una vita da mediano
- L'odore del sesso
- Si viene e si va
- Niente paura
- Eri bellissima
- Marlon Brando è sempre lui
- Sarà un bel souvenir
- Lambrusco & pop corn
- Happy Hour
- Leggero
- Ti sento
- Balliamo sul mondo
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Quella che non sei
- Il giorno di dolore che uno ha
- I "ragazzi" sono in giro
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Certe notti
- Non cambierei questa vita con nessun'altra
Le date del tour 2026 di Luciano Ligabue
- 1° maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
- 2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
- 6 maggio – MILANO – Unipol Dome – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony
- 8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA
- 9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD'S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
- 11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA
- 12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA
- 14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA
- 16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA
- 5 giugno – BIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)
- 12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA
- 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO
- 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome