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La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all’Unipol Dome di Milano, l’ordine delle canzoni

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, Luciano Ligabue arriverà in Italia con il tour “Certe notti in Europa”, inagurando l’Unipol Dome di Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid. Di seguito, le date del tour 2026.
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A cura di Vincenzo Nasto
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Ligabue, foto di Maurizio Bresciani
Ligabue, foto di Maurizio Bresciani

Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, il tour europeo di Luciano Ligabue arriva in Italia, con l'inaugurazione di una nuova venue come la Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano. Il rocker di Correggio è partito lo scorso 1° maggio con i due sold-out spagnoli, rispettivamente al Razzmatazz di Barcellona e alla Sal Riviera di Madrid. Il tour europeo, dopo Milano, attraverserà Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, prima di far posto dal 5 giguno al tour negli stadi estivo e alle arene nell'autunno 2026. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue all'Unipol Dome di Milano

Rispetto al tour 2025, qui il racconto della data del 6 settembre alla Reggia di Caserta, è cambiata e non poco la scaletta di Luciano Ligabue. Partendo già dal posizionamento di "Certe notti", brano che ha rappresentato l'intro dello scorso tour e che invece, per adesso, la vede come la penultima canzone, prima dello special con "Non cambierei questa vita con nessun'altra". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.

  • I duri hanno due cuori
  • Questa è la mia vita
  • Una vita da mediano
  • L'odore del sesso
  • Si viene e si va
  • Niente paura
  • Eri bellissima
  • Marlon Brando è sempre lui
  • Sarà un bel souvenir
  • Lambrusco & pop corn
  • Happy Hour
  • Leggero
  • Ti sento
  • Balliamo sul mondo
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Quella che non sei
  • Il giorno di dolore che uno ha
  • I "ragazzi" sono in giro
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti
  • Non cambierei questa vita con nessun'altra

Le date del tour 2026 di Luciano Ligabue

  • 1° maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
  • 2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
  • 6 maggio – MILANO – Unipol Dome – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony
  • 8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA
  • 9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD'S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)
  • 11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA
  • 12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA
  • 14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA
  • 16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA
  • 5 giugno – BIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)
  • 12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA
  • 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO
  • 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)
  • 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
  • 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
  • 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
  • 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
  • 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
  • 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
  • 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
  • 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
  • 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
  • 18 ottobre – BARI – Palaflorio
  • 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
  • 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
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