La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all’Unipol Dome di Milano, l’ordine delle canzoni

Ligabue, foto di Maurizio Bresciani

Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, il tour europeo di Luciano Ligabue arriva in Italia, con l'inaugurazione di una nuova venue come la Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano. Il rocker di Correggio è partito lo scorso 1° maggio con i due sold-out spagnoli, rispettivamente al Razzmatazz di Barcellona e alla Sal Riviera di Madrid. Il tour europeo, dopo Milano, attraverserà Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, prima di far posto dal 5 giguno al tour negli stadi estivo e alle arene nell'autunno 2026. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue all'Unipol Dome di Milano

Rispetto al tour 2025, qui il racconto della data del 6 settembre alla Reggia di Caserta, è cambiata e non poco la scaletta di Luciano Ligabue. Partendo già dal posizionamento di "Certe notti", brano che ha rappresentato l'intro dello scorso tour e che invece, per adesso, la vede come la penultima canzone, prima dello special con "Non cambierei questa vita con nessun'altra". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue alla Unipol Dome di Santa Giulia, a Milano, già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid.

I duri hanno due cuori

Questa è la mia vita

Una vita da mediano

L'odore del sesso

Si viene e si va

Niente paura

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Sarà un bel souvenir

Lambrusco & pop corn

Happy Hour

Leggero

Ti sento

Balliamo sul mondo

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Quella che non sei

Il giorno di dolore che uno ha

I "ragazzi" sono in giro

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun'altra

Le date del tour 2026 di Luciano Ligabue