Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù: “Pagano molto ma non conoscono le canzoni”

Laura Pausini sgrida la prima fila durante il concerto in Perù

Laura Pausini ha sgridato i fan della prima fila durante il concerto che ha tenuto all'Arena 1 Lima. La cantante italiana, senza peli sulla lingua, ha interrotto il concerto mentre si stava esibendo in "Gente" lamentandosi con alcune persone che non conoscevano la canzone e mostravano scarso entusiasmo rispetto al resto del pubblico. Erano in 15 mila a riempire lo spazio, per partecipare allo show della cantante italiana, che poche settimane fa ha pubblicato "Yo canto 2", versione in spagnolo dell'album di cover "Io canto 2": "Pagano un sacco di soldi, ma non conoscono le mie canzoni" ha detto la cantante rivolgendosi alla prima fila.

Non è la prima volta che la cantante ferma il concerto per interagire con il pubblico, solo due settimane fa aveva fatto una ramanzina a un uomo ubriaco durante uno dei suoi concerti. Questa volta, però, il video diventato virale sui social, mostra la cantante sul palco che all'improvviso chiede a tutta la band di fermarsi: "Scusate, devo fermarmi, devo fermarmi un attimo" ha detto prima di rivolgersi a un cameraman sotto al palco. Pausini ha notato che la prima fila, quella che ha acquistato il biglietto Vip, non era partecipe, nonostante stesse cantando una delle sue canzoni più famose, "Gente", appunto.

Pausini ha chiesto a un operatore di smettere di riprendere le persone in prima fila, così da non trasmetterle più sui maxischermi, e concentrarsi su parti di pubblico molto più entusiaste e in grado di cantare le sue canzoni. "Mi scusi, chi è la persona che sta filmando queste persone? Lei? – ha detto rivolta al cameraman -. Signore, deve andare più lontano perché la prima fila paga molto, ma non conoscono le mie canzoni". Pausini ha chiesto se era possibile riprendere le persone più al centro. "Ragazzi della prima fila, muovete almeno le labbra" ha chiosato ironicamente la cantante.

Stando a quanto riportato da Infobae, i prezzi variavano dai 160 euro per i biglietti Platinum, i 110 euro per i biglietti Vip e 61 euro per gli altri. Laura Pausini non è nuova a queste interruzioni, poche settimane fa, infatti, durante un concerto tenuto a Madrid aveva interrotto lo show perché c'era un uomo ubriaco che le dava fastidio. La cantante si è rivolta al fan: "Io non sono una cantante che beve, perché se bevi molto poi…noi qui dopo il concerto andiamo a scop*are" e poi ha dato un consiglio generale: "Bevete poco ragazzi, perché se bevete tanto non aiuta".