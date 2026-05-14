Sal Da Vinci non c’è stasera all’Eurovision 2026 ma l’Italia sarà presente con altri artisti in gara

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Il secondo appuntamento con l'Eurovision Song Contest di stasera, giovedì 14 maggio, dà spazio alla seconda semifinale della kermesse, durante la quale, però, non è prevista l'esibizione dell'Italia. Sul palco della Wiener Stadthalle non ci sarà Sal Da Vinci, ma ciò non significa che non ci saranno rappresentanti dell'Italia.

Veronica Fusaro la cantante svizzera col papà calabrese

Le connessioni con l'Italia non mancheranno e, infatti, tra le nazioni in gara c'è la Svizzera. La cantante che la rappresenta si chiama Veronica Fusaro, ed è di origini italiane, infatti suo padre è calabrese, nato ad Acri, in provincia di Cosenza. L'artista porta in gara un brano dal titolo Alice, da sempre, infatti, canta in inglese. La canzone affronta il tema della violenza, anche psicologica, e di quei confini non tangibili ma che troppo spesso vengono superati nelle relazioni. In merito all'esibizione di stasera, intervistata dal Corriere del Ticino ha dichiarato: "L’obiettivo primario è riuscire a commuovere le persone. Vorrei che questa canzone lasciasse qualcosa e riuscisse a provocare emozioni. Perché è questo il motivo per cui faccio musica".

L'artista ucraina Leléka

Anche la rappresentante dell'Ucraina, Leléka, che porta in gara la canzone Ridnym, è cresciuta tra le regioni del Donbas e Berlino. Nella sua carriera musicale ha collaborato con il compositore Stefano Lentini. Il nome non è certamente nuovo a chi si è trovato almeno una volta nella vita a vedere Mare Fuori, la serie diventata un vero e proprio fenomeno televisivo di cui il compositore ha firmato anche la colonna sonora. Ma la sua collaborazione con il mondo della tv è ben più ampia, considerando che ha scritto anche i temi de La Porta Rossa e la colonna sonora di Belcanto, fiction di Rai1 dello scorso anno. Il compositore è famoso anche per aver creato firmato l'album "Stabat Mater”.

AIDAN da Malta canta Bella

Infine, il cantante di Malta, AIDAN porta in gara una canzone dal titolo Bella. Il nome è tipicamente italiano e già questa è una connessione piuttosto chiara con il nostro Paese. L'artista ha iniziato la sua carriera musical nel 2018, quando ha partecipato a X Factor dove si è fatto conoscere, conquistando il favore del pubblico. Il suo successo dopo il talent è stato dirompente, tanto che in pochi anni è diventato l'artista più noto nell'ambito musicale e lo dimostrano gli undici singoli al primo posto nelle classifiche nazionali. All'Eurovision ha già partecipato nel 2022. Con Bella il cantante ha voluto disegnare un ponte tra le tre anime dell'isola mediterranea, anglosassone e autoctona, cantando in inglese, maltese e qualche parola in italiano.