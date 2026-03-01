Chi andrà all’Eurovision 2026 a rappresentare l’Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia, come già annunciato lo scorso dicembre, sarà all'Eurovision 2026 in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Lo annunciò la Rai che aveva rivendicato il proprio ruolo di "Big Five" e l'impegno costante nel promuovere la sua musica su scala internazionale. La decisione di lasciare l'Israele tra i partecipanti ha scatenato un'ondata di polemiche e proteste, tradotta in un boicottaggio senza precedenti: l'Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno infatti deciso di ritirarsi dalla competizione, dichiarando che non trasmetteranno neanche l'ESC 2026 nei loro paesi. L'Italia ci sarà e sarà rappresentata da Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2026

Ai microfoni di Fanpage.it dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, in scena ieri sera al Teatro Ariston, Sal Da Vinci ha dichiarato: "Dedico questa vittoria al popolo, alla gente. Se andrò all'Eurovision? Certo che sì".

Il cantante porterà la sua canzone, Per sempre sì, a Vienna, in Austria, alla Wiener Stadthalle per la 70esima edizione del concorso musicale in scena dal 12 al 16 maggio 2026. L'Austria ospita l'evento musicale che coinvolge tutti i paesi dopo la vittoria nel 2025 con JJ (Johannes Pietsch) con la canzone Wasted Love.

Le ragioni del boicottaggio di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi

Il ritiro di diversi paesi dall'Eurovision Song Contest 2026, tra cui Spagna, Irlanda, Olanda, Slovenia e Islanda, è legato alla partecipazione di Israele alla competizione canora. Un boicottaggio politico che nasce dalle proteste contro la decisione dell'EBU (Unione Europea di Radiodiffusione) di permettere a Israele di partecipare, nonostante le numerose richieste di esclusione per via del conflitto a Gaza e del sospetto utilizzo del contest come strumento politico. Anche molti artisti si sono schierati, dichiarando pubblicamente la loro posizione a tal riguardo. Levante, a gennaio, disse che non avrebbe partecipato all'ESC qualora avesse vinto Sanremo.

L'annuncio della Rai sulla partecipazione dell'Italia

Lo scorso dicembre la Rai ha confermato che l'Italia prenderà parte alla manifestazione. Con una nota, ha fatto presente che il Bel Paese è tra quelli "che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale". Spiegò che l'impegno della Tv di Stato negli ultimi anni è cresciuto costantemente, "a testimonianza del valore che attribuiamo a un evento che rappresenta la più longeva manifestazione musicale internazionale, capace di unire culture diverse in una celebrazione comune". In sede di discussione all’interno dell' EBU, la Rai ha anche sostenuto la partecipazione dell’emittente pubblica israeliana KAN alla prossima edizione, una scelta che conferma la volontà di mantenere l’Italia in prima linea nella manifestazione canora.