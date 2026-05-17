Marcello Sacchetta dopo la finale dell’Eurovision 2026: “Orgoglio e magia, un’emozione che non dimenticheremo mai”

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Marcello Sacchetta è stato a suo modo protagonista dell'Eurovision Song Contest 2026. Ha curato con il fratello Mommo Sacchetta la coreografia che accompagnava l'esibizione di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì. Con il suo talento ha impreziosito e valorizzato ancora di più il brano del cantante partenopeo, che ha ottenuto un ottimo quinto posto. A danzare Francesca Tocca, John Cruz e Mirko Mosca.

Le emozioni di Marcello Sacchetta dopo ESC 2026

Marcello Sacchetta, in un post pubblicato su Instagram in condivisione con Francesca Tocca, ha commentato a caldo l'esperienza vissuta alla Wiener Stadthalle a Vienna. Poco dopo l'esito che ha visto Sal Da Vinci al quinto posto, ha commentato: "Ancora con l’adrenalina a mille! Salire su quel palco, rappresentare il nostro Paese e ballare sulle note della musica di Sal Da Vinci a Vienna è stata un’emozione che non dimenticheremo mai. Un mix di orgoglio, lavoro duro e tanta, tanta magia". Quindi si è rivolto a coloro che dal primo momento hanno sostenuto la delegazione italiana con affetto: "Grazie a tutti per il supporto immenso, vi abbiamo sentito vicinissimi!".

Come è nata la coreografia di Per sempre sì

Nei giorni scorsi, ospite di Non è la TV, Marcello Sacchetta ha raccontato come è nata la coreografia di Per sempre sì. Innanzitutto ha rispedito al mittente l'accusa di Giuliano Peparini di avere tratto ispirazione da uno dei quadri che ha presentato nella trasmissione Amici. Quindi ha dichiarato che il progetto è nato da lui e dal fratello Mommo Sacchetta, tenendo ben presente l'artista per cui stavano creando quella coreografia:

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