Le prime parole di Sal Da Vinci dopo il quinto posto all’Eurovision 2026: “Porterò il vostro amore con me per sempre”

Sal Da Vinci si è classificato quinto all’Eurovision Song Contest con la canzone “Per sempre sì”. L’artista ha pubblicato su Instagram parole colme di gratitudine per tutti coloro che lo hanno sostenuto.

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L'esperienza di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026 è stata particolarmente intensa. L'artista è stato molto apprezzato dal pubblico internazionale, che lo ha travolto con il suo affetto. Ogni sua esibizione, con il brano Per sempre sì, è stata accolta da un vero e proprio boato, tanto da commuovere l'artista. La sua esperienza presso la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, si è conclusa con un ottimo quinto posto.

Al netto del buon posizionamento, ciò che Sal Da Vinci si porterà dietro dell'evento, saranno le emozioni vissute su quel palco che ha calcato con Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e gli altri ballerini. Dopo la proclamazione della vittoria della Bulgaria con la cantante Dara e la canzone Bangaranga, l'artista partenopeo ha pubblicato un post su Instagram: "Porterò il vostro amore con me per sempre, grazie".

Sal Da Vinci ha fatto uno straordinario percorso all'Eurovision Song Contest 2026, ottenendo un evidente consenso da parte del pubblico. Marcello Sacchetta, in un'intervista rilasciata a Non è la TV, ha dichiarato che nelle cuffie i ballerini sentivano solo la voce del cantante. Eppure, il boato degli spettatori è stato così forte che sono riusciti a sentirlo: "Quel momento lì è veramente magico, è entrato il pubblico nelle cuffie, abbiamo sentito il boato. Finita la performance abbiamo urlato per quanto eravamo felici". Insomma una bella soddisfazione per la delegazione italiana. A conclusione dell'esibizione della finale, che si è tenuta sabato 16 maggio, Sal Da Vinci è scoppiato a piangere, dopo essere stato travolto ancora una volta da un applauso scrosciante. Si è conclusa così l'esperienza dell'artista in Austria. Quel quinto posto ha messo a tacere coloro che in Italia avevano criticato aspramente la canzone Per sempre sì, ritenendola poco competitiva.