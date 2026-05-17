Chi è Dara, cantante della Bulgaria che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 scavalcando Israele

Dara è la cantante bulgara che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga, superando Israele che grazie al televoto era schizzato in cima alla classifica.

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Dara ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga, in gara in rappresentanza della Bulgaria. Sul podio, al secondo posto si è posizionato Noam Bettan cantante in gara per Israele, mentre al terzo posto c'è la Romania, che a ben guardare non era tra le super favorite alla vittoria all'inizio della kermesse. Fuori dal podio, quindi, Sal Da Vinci e l'Italia, che però è riuscito a tenere alta in classifica l'Italia che, infatti, si è aggiudicata un posto nelle prime cinque nazioni in gara.

Chi è Dara la cantante della Bulgaria che ha vinto Eurovision Song Contes

Nata a Varna nel 1998, Dara è stata una delle cantanti in grado di movimentare il palco dell'Eurovision con il suo stile che intreccia pop, R&B e synthpop. È senza dubbio una delle artiste più amate della musica pop bulgara, come conferma il successo ottenuto sin dai primi passi mossi col microfono in mano. Nel 2015 il suo nome inizia ad essere conosciuto, perché arriva in finale a X Factor Bulgaria e l'anno dopo il singolo K’vo ne chu, ha svettato le classifiche. Da quel momento si contano milioni di visualizzazioni con brani come Thunder e Mr. Rover. La sua popolarità è cresciuta al punto che nel 2021 è diventata giudice del programma The Voice of Bulgaria, e anche in questa veste ha riscosso successi, portando alla vittoria due talenti che l'hanno scelta come coach. Lo scorso anno la cantante ha poi inciso un album più maturo e personale, dal titolo Adhdara, che le ha aperto le porte della musica internazionale.

La classifica completa dell'Eurovision 2026

A determinare la vittoria della Bulgaria, oltre ai voti conquistati dalle giurie di qualità, è stato determinante il televoto. La canzone di Dara, infatti, ha ottenuto oltre trecento punti che l'hanno portata in cima al podio. L'Italia è comunque nella top five della kermesse che, comunque, è un buon risultato per Sal Da Vinci che ha cantato commuovendosi a fine esibizione davanti al pubblico dell'arena viennese. Di seguito, quindi, la classifica completa.

I voti delle giurie di qualità

Sono 35 i Paesi che tramite le loro giurie di qualità hanno assegnato i loro 12 punti, quindi il massimo possibile della votazione, ad altre nazioni in gara. Si ricorda, infatti, che ogni Stato partecipante, ovviamente, non può assegnare punti a sé stesso. Di seguito, quindi, i voti della giuria di qualità: