Chi è Dara, cantante della Bulgaria che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 scavalcando Israele
Dara ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga, in gara in rappresentanza della Bulgaria. Sul podio, al secondo posto si è posizionato Noam Bettan cantante in gara per Israele, mentre al terzo posto c'è la Romania, che a ben guardare non era tra le super favorite alla vittoria all'inizio della kermesse. Fuori dal podio, quindi, Sal Da Vinci e l'Italia, che però è riuscito a tenere alta in classifica l'Italia che, infatti, si è aggiudicata un posto nelle prime cinque nazioni in gara.
Chi è Dara la cantante della Bulgaria che ha vinto Eurovision Song Contes
Nata a Varna nel 1998, Dara è stata una delle cantanti in grado di movimentare il palco dell'Eurovision con il suo stile che intreccia pop, R&B e synthpop. È senza dubbio una delle artiste più amate della musica pop bulgara, come conferma il successo ottenuto sin dai primi passi mossi col microfono in mano. Nel 2015 il suo nome inizia ad essere conosciuto, perché arriva in finale a X Factor Bulgaria e l'anno dopo il singolo K’vo ne chu, ha svettato le classifiche. Da quel momento si contano milioni di visualizzazioni con brani come Thunder e Mr. Rover. La sua popolarità è cresciuta al punto che nel 2021 è diventata giudice del programma The Voice of Bulgaria, e anche in questa veste ha riscosso successi, portando alla vittoria due talenti che l'hanno scelta come coach. Lo scorso anno la cantante ha poi inciso un album più maturo e personale, dal titolo Adhdara, che le ha aperto le porte della musica internazionale.
La classifica completa dell'Eurovision 2026
A determinare la vittoria della Bulgaria, oltre ai voti conquistati dalle giurie di qualità, è stato determinante il televoto. La canzone di Dara, infatti, ha ottenuto oltre trecento punti che l'hanno portata in cima al podio. L'Italia è comunque nella top five della kermesse che, comunque, è un buon risultato per Sal Da Vinci che ha cantato commuovendosi a fine esibizione davanti al pubblico dell'arena viennese. Di seguito, quindi, la classifica completa.
I voti delle giurie di qualità
Sono 35 i Paesi che tramite le loro giurie di qualità hanno assegnato i loro 12 punti, quindi il massimo possibile della votazione, ad altre nazioni in gara. Si ricorda, infatti, che ogni Stato partecipante, ovviamente, non può assegnare punti a sé stesso. Di seguito, quindi, i voti della giuria di qualità:
- Svizzera dà 12 punti all’Ucraina
- Malta dà 12 alla Bulgaria
- Ucraina dà 12 punti a Malta
- Lussemburgo dà 12 punti alla Romania
- Bulgaria dà 12 punti a Malta
- Azerbaijan dà 12 punti all’Italia
- San Marino dà 12 punti a Malta
- Estonia dà 12 punti alla Finlandia
- Israele dà 12 punti all’Australia
- Australia dà 12 punti alla Bulgaria
- Germania dà 12 punti alla Polonia
- Belgio dà 12 punti alla Polonia
- Portogallo dà 12 punti all’Albania
- Svezia dà 12 punti alla Finlandia
- Albania dà 12 punti all’Italia
- Cipro dà 12 punti alla Grecia
- Georgia dà 12 punti alla Francia
- Montenegro dà 12 punti alla Serbia
- Armenia dà 12 punti all’Australia
- Polonia dà 12 punti a Israele
- Cechia dà 12 punti alla Danimarca
- Danimarca dà 12 punti alla Bulgaria
- Francia dà 12 punti alla Norvegia
- Norvegia dà 12 punti alla Danimarca
- Italia dà 12 punti al Belgio
- Finlandia dà 12 punti alla Francia
- Regno Unito dà 12 punti alla Francia
- Lettonia dà 12 punti alla Cechia
- Serbia dà 12 punti alla Grecia
- Moldavia dà 12 punti alla Polonia
- Croazia dà 12 punti alla Serbia
- Lituania dà 12 punti ala Bulgaria
- Romania dà 12 punti all’Australia
- Austria dà 12 punti alla Polonia