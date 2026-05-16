Finale Eurovision, la scaletta in diretta e il vincitore: a che ora inizia e quando canta Sal da Vinci

A condurre l’Eurovision Song Contest 2026 da Vienna sono stati Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Victoria ha 32 anni, è una cantante, una conduttrice, una pilota di rally e l’ereditiera della multimilionaria azienda di famiglia che ne porta il nome. Interessata alla musica fin da bambina, debuttò nel 2009, a 16 anni, con lo pseudonimo Victoria S. La carriera in tv, invece, è cominciata nel 2016 quando ha partecipazione all’edizione tedesca di Ballando con le stelle. Dal punto di vista sentimentale, è legata a Mark Mateschitz, erede del marchio Red Bull.

Michael Ostrowski, conduttore di Eurovision 2026 al fianco di Victoria, è un attore comico 53enne diventato popolare nel 2004 con la commedia Nacktschnecken. Ha debuttato con il teatro per poi passare al cinema e alla tv nel 2001. Parallelamente a quella di attore, ha avviato la carriera da sceneggiatore e nel 2022 ha portato sul grande schermo la commedia Der Onkel. Legato all’attrice Hilde Dalik, è padre di 4 figli.