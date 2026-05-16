Finale Eurovision, la scaletta in diretta e il vincitore: a che ora inizia e quando canta Sal da Vinci

Stasera, sabato 16 maggio, va in onda su Rai1 alle ore 20:35 la finale dell'Eurovision Song Contest di Vienna in Austria: in diretta la scaletta e il vincitore della 70esima edizione. A presentare il concorso sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski e a commentare la diretta dall'Italia ci saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini che annunceranno i voti per l'Italia. Questa sera a esibirsi sul palco dell'Eurovision 2026 Sal Da Vinci con Per Sempre sì e il corpo di ballo con Francesca Tocca e Marcello Sacchetta. I Paesi finalisti in totale sono 25, ai Big Four si aggiungono i 21 cantanti selezionati durante le due semifinali. Tra gli ospiti della finale il vincitore della scorsa edizione JJ, oltre a Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke, Alexander Rybak, Cesar Sampson e il dj Parov Stelar per celebrare i 70 anni del concorso. Tra i favoriti alla vittoria ci sono gli artisti di Finlandia, Grecia e Danimarca. L'appuntamento stasera su Rai 1 alle ore 20:35 circa con la diretta tv dall' arena Wiener Stadthalle.
Di seguito la scaletta prevista per la finale:
- Danimarca – Søren Torpegaard Lund
- Germania – Sarah Engels
- Israele – Noam Bettan
- Belgio – Essyla
- Albania – Alis
- Grecia – Akylas
- Ucraina – Leléka
- Australia – Delta Goodrem
- Serbia – Lavina
- Malta – Aidan
- Repubblica Ceca – Daniel Zizka
- Bulgaria – Dara
- Croazia – Lelek
- Regno Unito – Look Mum No Computer
- Francia – Monroe
- Moldavia – Satoshi
- Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen
- Polonia – Alicja
- Lituania – Lion Ceccah
- Svezia – Felicia
- Cipro – Antigoni
- Italia – Sal Da Vinci con “Per sempre sì”
- Norvegia – Jonas Lovv
- Romania – Alexandra Căpitănescu
- Austria – Cosmó
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski i conduttori dell'Eurovision
A condurre l’Eurovision Song Contest 2026 da Vienna sono stati Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Victoria ha 32 anni, è una cantante, una conduttrice, una pilota di rally e l’ereditiera della multimilionaria azienda di famiglia che ne porta il nome. Interessata alla musica fin da bambina, debuttò nel 2009, a 16 anni, con lo pseudonimo Victoria S. La carriera in tv, invece, è cominciata nel 2016 quando ha partecipazione all’edizione tedesca di Ballando con le stelle. Dal punto di vista sentimentale, è legata a Mark Mateschitz, erede del marchio Red Bull.
Michael Ostrowski, conduttore di Eurovision 2026 al fianco di Victoria, è un attore comico 53enne diventato popolare nel 2004 con la commedia Nacktschnecken. Ha debuttato con il teatro per poi passare al cinema e alla tv nel 2001. Parallelamente a quella di attore, ha avviato la carriera da sceneggiatore e nel 2022 ha portato sul grande schermo la commedia Der Onkel. Legato all’attrice Hilde Dalik, è padre di 4 figli.
Chi sono i favoriti alla vittoria
Secondo gli ultimi pronostici in vista della finale di Eurovision Song Contest 2026 a trionfare quest’anno potrebbe essere la Finlandia con Pete Parkkonen e la violinista classica Linda Lampenius. Al concorso hanno portato la canzone Liekinheitin. Secondo i bookmakers, la coppia avrebbe il 42% di possibilità di trionfare. Ma tra i pesi favoriti troviamo anche l’Australia con Delta Goodrem e la Grecia con Akylas. Meno considerato in vista della vittoria finale l’italiano Sal Da Vinci che, per i bookmakers, ha solo il 3% di possibilità di arrivare al primo posto.
Italia in finale con Sal Da vinci, chi sono gli altri Big Four finalisti
L’Italia, come ogni anno, è arrivata in finale senza passare dalle due semifinali eliminatorie. La qualifica di diritto in finale fa riferimento a un beneficio che il paese riceve insieme ad altre 4 nazioni, le cosiddette Big Five di cui, oltre all’Italia, fanno parte Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Quest’anno, tuttavia, la Spagna ha deciso di non partecipare in segno di protesta contro la partecipazione di Israele, i cui artisti sono stati ammessi alla gara. Le Big Four del 2026 hanno avuto accesso diretto alla finalissima. Si tratta di paesi che per primi e in musica maggiore hanno sostenuto economicamente l’UER, l’Unione Europea di Radiodiffusione e che per questo acquistano il diritto di partecipare alla serata finale del concorso senza dover sostenere turni eliminatori.
La scaletta: i cantanti in ordine di esibizione
Già diffusa la scaletta che regolerà gli arrivi sul palco durante la finalissima di Eurovision Song Contest 2026. Ad aprire la serata sarà la Danimarca mentre i padroni di casa si esibiranno per ultimi. L’esibizione di Sal Da Vinci arriverà intorno alle 22:15, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è quartultimo in scaletta. Di seguito l’ordine delle esibizioni:
- Danimarca: Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem
- Germania: Sarah Engels – Fire
- Israele: Noam Bettan – Michelle
- Belgio: Essyla – Dancing on the Ice
- Albania: Alis – Nan
- Grecia: Akylas – Ferto
- Ucraina: Leleka – Ridnym
- Australia: Delta Goodrem – Eclipse
- Serbia: Lavina – Kraj Mene
- Malta: Aidan – Bella
- Repubblica Ceca: Daniel Zizka – Crossroads
- Bulgaria: Dara – Bangaranga
- Croazia: Lelek – Andromeda
- Regno Unito: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Dre
- Francia: Monroe – Regarde!
- Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Polonia: Alicja – Bray
- Lituania: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Svezia: Felicia – My System
- Cipro: Antigoni – Jalla
- Italia: Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Norvegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
- Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Austria: Cosmó – Tanzschein
Chi sono i 25 finalisti: la classifica
Sono 25 in totale i paesi che partecipano alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Nel corso della prima semifinale a qualificarsi sono stati Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Nel corso della seconda semifinale, invece, a qualificarsi sono stati Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Repubblica Ceca. Ai 20 paesi qualificati si aggiungono l’Austria (il paese ospitante) e Italia, Germania, Francia e Regno Unito (i Big Four).
Eurovision Song Contest, stasera la finale in diretta: il programma
È prevista a partire dalle 20:35 su Rai1 la lunga diretta italiana della finale dell’Eurovision Song Contest. A commentare per la Rai saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini che raconteranno al pubblico italiano tutto ciò che accadrà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. A condurre la finalissima del concorso saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Il nostro Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì si esibirà intorno alle 22.51 come ventiduesimo artista in gara. La performance arriverà nella parte finale dello show. A esibirsi saranno un totale di 25 nazioni, quelle che hanno passato il turno durante la prima e la seconda semifinale a cui si aggiungono i Big Four, i paesi che hanno avuto accesso diretto alla finale (Italia, Regno Unito, Germania e Francia).
La serata sarà divisa in un opening act e un interval act durante i quali numerosi ospiti di alterneranno sul palco per celebrare i 70 anni della manifestazione. Quello più atteso resta il momento finale con le votazioni di tutti i paesi in gara.