Con Sal Da Vinci l’Italia è in Top 10 all’Eurovision per il nono anno consecutivo: per sei volte ha centrato la Top 5

Dal 2017 a oggi l’Italia si è classificata sempre in Top 10 all’Eurovision Song Contest. In sei casi la nostra delegazione si è posizionata in Top 5: con Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mahmood, Marco Mengoni, Lucio Corsi e Sal Da Vinci. I Maneskin hanno vinto l’edizione 2021.

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Sal Da Vinci si è classificato quinto all'Eurovision Song Contest 2026. È il nono anno consecutivo che l'Italia rientra in Top 10. E in sei edizioni su nove, la delegazione italiana è rientrata nella Top 5. Vediamo i più recenti posizionamenti dell'Italia nella nota competizione canora.

Era il 2016 quando Francesca Michielin si posizionava sedicesima con la canzone Nessun grado di separazione. Ovviamente ciò non denota un demerito da parte dell'artista. I meccanismi di voto dell'Eurovision possono portare a esiti del tutto imprevedibili. Basti pensare che nell'edizione che si è appena conclusa, la super favorita era la Finlandia, che tuttavia alla fine si è posizionata sesta, cedendo il passo alla vittoria della Bulgaria con la cantante Dara.

Mahmood secondo nel 2019 con la canzone Soldi

Tuttavia, l'Italia – dopo il 2016 – è riuscita a rientrare nella Top 10 per nove anni di seguito. Andiamo con ordine. Nel 2017, Francesco Gabbani è riuscito a centrare il sesto posto con la canzone Occidentali's Karma. L'anno seguente, nel 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono posizionati quinti con il brano Non mi avete fatto niente. Nel 2019, Mahmood è arrivato a un passo dalla vittoria. Si è classificato secondo con la canzone Soldi. L'edizione 2020 è stata cancellata a causa della pandemia di Covid, ma è plausibile che anche il brano Fai rumore di Diodato sarebbe stato molto apprezzato.

Nel 2021, l'Italia ha vinto l'Eurovision Song Contest con la canzone Zitti e buoni dei Maneskin. Nel 2022, Mahmood è tornato in gara nell'evento insieme a Blanco. La canzone Brividi si è posizionata sesta. Marco Mengoni, nel 2023, si è classificato quarto con il brano Due vite. Nel 2024, Angelina Mango ha fatto ballare tutti con La noia. Settimo posto per lei. Negli ultimi due anni, l'Italia ha confermato il quinto posto sia con Lucio Corsi e la canzone Volevo essere un duro che con la canzone di Sal Da Vinci, Per sempre sì.