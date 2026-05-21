Marcello Sacchetta sul bacio con Francesca Tocca: “Eravamo presi dalla finale. La sceglierei altre mille volte”

Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul bacio con Francesca Tocca. Un gesto che ha infiammato la coreografia di Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci si è conquistato il quinto posto all’Eurovision Song Contest 2026.

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Si continua a parlare del bacio che Marcello Sacchetta ha dato a Francesca Tocca nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest. I due ballerini erano i protagonisti della coreografia della canzone Per sempre sì, con cui Sal Da Vinci si è classificato quinto. Hanno portato in scena un matrimonio. Se nella prima esibizione il bacio tra loro era appena accennato, quello della finale è stato decisamente appassionato. Il ballerino e coreografo ne ha parlato in una serie di interviste.

La verità di Marcello Sacchetta sul bacio a Francesca Tocca

I fratelli Mommo e Marcello Sacchetta sono stati ospiti di Caterina Balivo nel programma La volta buona. Esortati dalla conduttrice hanno fatto chiarezza sul bacio. Mommo ha precisato: "L'abbiamo provato in sala prove. È un bacio scenico. Il primo bacio non era uguale al secondo? Ma era la finale". Marcello Sacchetta, allora, ha preso la parola: "Il progetto di Per sempre sì nasce dal videoclip. Anche nel video noi ci sposiamo e ci baciamo. Non così come l'ultimo bacio (quello della finale, ndr). Su quell'ultimo bacio, torno a ribadire, eravamo molto presi dalla finale. Tutti volevamo vincere". A quel punto gli ospiti di Caterina Balivo hanno voluto vederci chiaro e hanno chiesto al coreografo se quello fosse stato l'ultimo bacio o il primo di una lunga serie, ma Marcello ha tagliato corto: "È un bacio che è rimasto lì sul palco a Vienna e che è rimasto nella storia".

Marcello Sacchetta risceglierebbe Francesca Tocca

In queste ore, Marcello Sacchetta ha rilasciato anche un'intervista a Libero Magazine nella quale ha spiegato perché la scelta è ricaduta proprio su Francesca Tocca, quando si è trattato di puntare su una ballerina per la coreografia di Per sempre sì. La conosce dai tempi in cui lavoravano insieme nel corpo di ballo della trasmissione Amici di Maria De Filippi e ha capito subito che era perfetta per questo progetto: "Ho scelto lei anche per una questione di immagine. Francesca è una donna adulta, una professionista e con tanta esperienza alle spalle: secondo me l’immagine di noi due insieme andava benissimo. Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico e la sceglierei altre mille volte".