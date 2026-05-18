Caso politico all’Eurovision 2026: il capo della tv moldava si dimette per i voti bassi a Romania e Ucraina

Il direttore della tv di Stato della Moldavia, Vlad Turcanu, si è dimesso per le polemiche interne scoppiate dopo la finale dell’Eurovision 2026: sotto accusa i voti della giuria nazionale, che avrebbe assegnato voti bassi ai Paesi alleati Romania e Ucraina. Le parole del manager: “Fatto insolito e grave”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Eurovision Song Contest 2026 si trasforma in un caso diplomatico. Il direttore generale di Teleradio Moldova (l'emittente pubblica moldava), Vlad Turcanu, ha annunciato le sue dimissioni dopo le polemiche scaturite dai voti assegnati dalla giuria nazionale durante la finale della kermesse. Come riportato dalla testata romena Digi24, il manager ha comunicato la sua decisione nelle scorse ore, durante una conferenza stampa convocata d'urgenza.

Lo "zero" all'Ucraina e il voto basso alla Romania

A scatenare la reazione del manager e l'imbarazzo del governo di Chișinău sono stati i punteggi distribuiti dai sette giurati moldavi nel corso della finale dell'Eurosivion. La giuria ha infatti deciso di assegnare il punteggio massimo (12 punti) alla Polonia e 10 punti a Israele. Una scelta che ha quasi totalmente azzerato i due Paesi storicamente e politicamente più vicini alla Moldavia: alla Romania sono andati appena 3 punti, mentre all'Ucraina è stato riservato uno zero in classifica.

Le scuse pubbliche: "Gesto grave, la giuria non ha avuto sensibilità"

Il direttore generale si è assunto la piena responsabilità dell'accaduto, definendo il comportamento della giuria come un atto di insensibilità geopolitica intollerabile, soprattutto alla luce del delicato contesto internazionale. "Il voto espresso è una nostra responsabilità e, in primis, mia in qualità di capo dell'istituzione", ha spiegato Turcanu. E ancora: "Ho evitato di dare indicazioni ai giurati, ma quello che è successo è un fatto insolito e grave: la giuria non ha tenuto conto delle sensibilità che esistono tra la Repubblica di Moldova e i nostri due vicini". Il passo indietro del capo della tv di Stato sembra dunque una mossa formale per evitare ripercussioni nei rapporti con i Paesi alleati: