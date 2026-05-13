Eurovision Song Contest 2026, il programma della seconda semifinale: scaletta senza Italia, orari e ospiti

Jonas Lovv, Monroe e Sam Battle, via Eurovision 2026

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Domani, giovedì 14 maggio 2026, va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 dall'arena Wiener Stadthalle di Vienna. Sarà l'occasione di sancire i 10 concorrenti che potranno accedere alla finale di sabato 16 maggio, dopo le qualificazioni della prima semifinale. Anche questa volta sarà possibile seguire lo spettacolo, in Italia, su Rai 2 dalle ore 21 con la conduzione e il commento della coppia Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre sul palco ci sarà il duo composto da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

Il programma e gli orari della seconda semifinale

Come annunciato da Ebu, la seconda semifinale seguirà gli stessi orari della prima, ma avrà qualche sorpresa all'inizio. Infatti è stato annunciato che l'apertura è stata affidata ai due conduttori, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, che si esibiranno con una performance di "Wasted Love" di JJ, la canzone che si è aggiudicata la scorsa edizione. Lo stesso autore austriaco invece, nell'intervallo tra le 18 esibizioni, presenterà il suo nuovo singolo che chiuderà l'uscita dell'Ep "Into The Unknown". Confermata invece la copertura Rai con l'evento in diretta su Rai 2 dalle ore 21, ma anche su Rai Play e Rai Play Sound. A condurre la serata televisiva ci sarà la coppia Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre il racconto radiofonico è affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso, supportati dall'inviata Martina Martorano.

I paesi che si esibiranno giovedì

Diciotto esibizioni, tra cui tre qualificate automaticamente per la finale: stiamo parlando di Sam Battle, meglio conosciuto come LOOK MUM NO COMPUTER e Monroe, rispettivamente rappresentanti di Regno Unito e Francia, paesi tra i Big Four. Ma anche la padrona di casa, l'Austria, che dopo la vittoria di JJ con "Wasted Love" lo scorso anno si ripresenta alla competizione con COSMÓ e la sua "Tanzschein". Ecco la scaletta completa degli artisti e dei brani previsti nella seconda semifinale, in ordine d'uscita:

Bulgaria, DARA: Bangaranga Azerbaigian, JIVA: Just Go Romania, Alexandra Căpitănescu: – Choke Me Lussemburgo, Eva Marija: Mother Nature Repubblica Ceca, Daniel Zizka: CROSSROADS Francia, Monroe: Regarde! Armenia, SIMÓN: Paloma Rumba Svizzera, Veronica Fusaro: Alice Cipro, Antigoni: JALLA Austria, COSMÓ: Tanzschein Lettonia, Atvara: Ēnā Danimarca, Søren Torpegaard Lund: Før vi går hjem Australia, Delta Goodrem: Eclipse Ucraina, LELÉKA: Ridnym Regno Unito, LOOK MUM NO COMPUTER: Eins, Zwei, Drei Albania, Alis: Nân Malta, AIDAN: Bella Norvegia, JONAS LOVV: YA YA YA

Sal Da Vinci non canta stasera: le connessioni con l'Italia

Sal Da Vinci, protagonista nella prima semifinale con "Per sempre sì" è già qualificato alla finale di sabato 16 maggio. L'Italia infatti è tra i paesi dei Big Four a guadagnare immediatamente l'accesso all'ultima serata della kermesse. Come abbiamo potuto assistere alla fine della serata, Sal Da Vinci ha estratto il "Producers' Choice", insieme a Sarah Engels, rappresentante della Germania. I due concorrenti saranno quindi posizionati dai produttori dello show nella scaletta, un modo per permettere agli organizzatori di avere un peso importante sulla finale.

Durante la seconda semifinale ci sarà lo stesso tanta Italia. Basti pensare alla presenza di Veronica Fusaro, la concorrente svizzera con origini italiane. Infatti, la cantautrice elvetica è figlia di un padre calabrese originario di Acri, in provincia di Cosenza. O Aidan, il concorrente maltese che si presenta con il brano "Bella". Questa canzone è stata registrata anche in italiano, ma sul palco si esibirà con la versione maltese. Si tratta della sua quarta partecipazione alla kermesse europea. Aidan era stato ospite anche del San Marino Song Contest 2026.