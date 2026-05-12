Dove vedere l’Eurovision 2026 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce

L'Eurovision Song Contest 2026 apre stasera i battenti da Vienna con la prima delle due semifinali: una serata che vale già da sola il prezzo del biglietto, soprattutto per chi segue le sorti di Sal Da Vinci e del suo Per sempre sì. Ecco tutto quello che serve sapere per non perdere nulla.

L'Eurovision in diretta tv su Rai 2, streaming e in radio

La prima semifinale va in onda su Rai 2, disponibile anche in streaming su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Chi preferisce l'audio, può seguire la radiocronaca su Rai Radio 2 e su RaiPlay Sound, con Diletta Parlangeli e Matteo Osso al commento e Martina Martorano inviata da Vienna.

Per il commento televisivo italiano torna Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione consecutiva, affiancato quest'anno da Elettra Lamborghini al debutto come telecronista. Sul palco della Wiener Stadthalle ci sono i conduttori austriaci Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

A che ora inizia l'Eurovision 2026 stasera

L'appuntamento su Rai 2 è alle 20:15 con l'Anteprima Eurovision. Dopo il Tg2, la diretta della prima semifinale prende il via alle 21:00.

A che ora finisce la prima semifinale dell'Eurofestival

La conclusione è prevista per le 23:15 circa. Nel corso della serata si disputano quindici esibizioni, al termine delle quali vengono assegnati dieci pass per la finale di sabato 16 maggio.

Quando ci sono la seconda semifinale e la finale

Il calendario dell'Eurovision 2026 si sviluppa su tre serate: la prima semifinale stasera, martedì 12 maggio su Rai 2; la seconda semifinale giovedì 14 maggio, sempre su Rai 2; la finale sabato 16 maggio su Rai 1. Orario di inizio identico per tutte e tre: 21:00.

I paesi in gara e Sal Da Vinci per l'Italia

Sono 35 i paesi al via in questa edizione, un numero ridotto rispetto al recente passato per via dei ritiri di Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi, tutti in protesta contro la partecipazione di Israele.

Per l'Italia gareggia Sal Da Vinci con Per sempre sì, il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e che nelle ultime settimane ha scalato le classifiche di streaming a livello europeo. L'artista si esibirà nel corso della prima semifinale di stasera, ma è già qualificato di diritto alla finale in quanto rappresentante di uno dei Big 4, i paesi che accedono all'atto conclusivo senza dover passare dalle semifinali. A rappresentare l'Italia anche Senhit, in gara per San Marino in coppia con Boy George con il brano Superstar.