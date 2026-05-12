Iran, la guerra in diretta: il cessate il fuoco è “in terapia intensiva” per Trump, USA valutano “nuovi raid” su Teheran

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 12 maggio in tempo reale. Il fallimento dei nuovi tentativi diplomatici sul nucleare fanno salire le tensioni tra Teheran e Casa Bianca. Donald Trump ha descritto il cessate il fuoco come “attaccato alle macchine”, sostenendo che abbia ormai pochissime possibilità di resistere dopo la risposta iraniana al piano americano. Secondo la Cnn, il Presidente americano starebbe "valutando con crescente attenzione" nuove opzioni militari. Sull'altro fronte, l’Iran non arretra col presidente Masoud Pezeshkian che ha ribadito che i colloqui restano possibili solo da una posizione di “dignità, saggezza e opportunità”, definendo invece la proposta iraniana “generosa e responsabile”.
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Trump ha incontrato i vertici delle forze armate USA per discutere dell'Iran
Il presidente USA Donald Trump ha incontrato in queste ore il proprio team per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate Usa. Obiettivo è discutere delle prossime strategie per la guerra in Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.
Pakistan: "Non abbiamo dato rifugio agli aerei iraniani"
Il Pakistan ha negato di aver fornito rifugio ad aerei iraniani sul proprio territorio, come sostenuto da Cbs. Secondo l'articolo della testata americana, Islamabad aveva contribuito a proteggere i velivoli da attacchi statunitensi, un'operazione non compatibile con il suo ruolo di mediatore. "Il Pakistan smentisce categoricamente il servizio di Cbs News sulla presenza di aerei iraniani presso la base aerea di Nur Khan, definendolo fuorviante e sensazionalistico", ha dichiarato il ministero degli Esteri pakistano in un comunicato, "gli aerei iraniani attualmente di stanza in Pakistan sono arrivati durante il periodo di cessate il fuoco e non sono collegati ad alcuna operazione militare o accordo di protezione".
Iran, Ghalibaf: “Non c’è alternativa al nostro piano in 14 punti”
“Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti". Così il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, in un post su X. Il riferimento di Ghalibaf è alla risposta iraniana inviata agli Stati Uniti e che includeva 14 clausole.
Raid di Israele in Libano nonostante il cessate il fuoco: sei morti a Kfar Dounine
L’Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna) ha reso noto che sei persone sono state uccise ieri in un raid aereo israeliano su Kfar Dounine, nel sud del Libano. “Aerei da guerra nemici hanno colpito un’abitazione nella notte, uccidendo sei persone e ferendone altre sette, poi trasferite negli ospedali di Tiro”, ha scritto oggi l’agenzia.
Parallelamente, l’esercito israeliano ha ordinato via social l’evacuazione degli abitanti di Sohmor, nella valle della Bekaa, in previsione di nuovi bombardamenti. Pur in presenza di un cessate il fuoco teoricamente in vigore dal 17 aprile, Israele continua a colpire diverse aree del Paese, mentre il movimento filo-iraniano Hezbollah rivendica ripetuti attacchi contro obiettivi israeliani.
Hezbollah ha trascinato il Libano in una nuova guerra il 2 marzo, lanciando razzi contro Israele per vendicare l’uccisione della Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, avvenuta il primo giorno dell’offensiva israelo-americana su Teheran. Lo Stato ebraico ha risposto con intensi raid aerei e un’incursione di terra nel sud del Libano.
Secondo l’ultimo bilancio diffuso ieri dal ministero della Salute libanese, i bombardamenti israeliani hanno provocato finora 2.869 morti dall’inizio del conflitto, comprese decine di vittime successive all’entrata in vigore del cessate il fuoco. Ulteriori colloqui tra Libano e Israele sono in programma giovedì e venerdì a Washington.
Trump: "Il nostro esercito è fantastico, li stiamo mettendo in ginocchio"
Durante una cena alla Casa Bianca con le forze di polizia, il presidente americano Donald Trump ha lodato l’esercito per le operazioni in Iran. "Le nostre forze armate sono straordinarie, stiamo mettendo tutti in ginocchio", ha dichiarato il tycoon.
Wall Street Journal: “Gli Emirati avrebbero condotto attacchi segreti”
Secondo il Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti sarebbero intervenuti in modo diretto e riservato nel conflitto con l’Iran. Il quotidiano americano, citando fonti informate, riferisce che Abu Dhabi avrebbe partecipato ad alcune operazioni militari, compreso un attacco aereo condotto ad aprile contro una raffineria sull’isola iraniana di Lavan. Sempre secondo il giornale, gli Emirati avrebbero impiegato caccia e sistemi di sorveglianza occidentali con l’obiettivo di proteggere i propri interessi economici e strategici nell’area mediorientale.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 12 maggio
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: nessun passo avanti nei colloqui sul nucleare tra Washington e Teheran, mentre cresce il rischio di una nuova escalation militare. Secondo la Cnn, Donald Trump avrebbe riunito i vertici della sicurezza nazionale e delle forze armate per valutare possibili operazioni contro l’Iran. Il presidente Usa ha definito la risposta iraniana “assolutamente inaccettabile” e descritto il cessate il fuoco come “in terapia intensiva”, con “pochissime possibilità di sopravvivere”. Teheran, però, non cambia linea: i negoziati restano possibili solo a condizioni considerate compatibili con gli interessi del Paese e con le richieste della Guida Suprema.