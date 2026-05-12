Iran, la guerra in diretta: il cessate il fuoco è “in terapia intensiva” per Trump, USA valutano “nuovi raid” su Teheran

L’Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna) ha reso noto che sei persone sono state uccise ieri in un raid aereo israeliano su Kfar Dounine, nel sud del Libano. “Aerei da guerra nemici hanno colpito un’abitazione nella notte, uccidendo sei persone e ferendone altre sette, poi trasferite negli ospedali di Tiro”, ha scritto oggi l’agenzia.

Parallelamente, l’esercito israeliano ha ordinato via social l’evacuazione degli abitanti di Sohmor, nella valle della Bekaa, in previsione di nuovi bombardamenti. Pur in presenza di un cessate il fuoco teoricamente in vigore dal 17 aprile, Israele continua a colpire diverse aree del Paese, mentre il movimento filo-iraniano Hezbollah rivendica ripetuti attacchi contro obiettivi israeliani.

Hezbollah ha trascinato il Libano in una nuova guerra il 2 marzo, lanciando razzi contro Israele per vendicare l’uccisione della Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, avvenuta il primo giorno dell’offensiva israelo-americana su Teheran. Lo Stato ebraico ha risposto con intensi raid aerei e un’incursione di terra nel sud del Libano.

Secondo l’ultimo bilancio diffuso ieri dal ministero della Salute libanese, i bombardamenti israeliani hanno provocato finora 2.869 morti dall’inizio del conflitto, comprese decine di vittime successive all’entrata in vigore del cessate il fuoco. Ulteriori colloqui tra Libano e Israele sono in programma giovedì e venerdì a Washington.