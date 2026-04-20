Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026: come prendere i biglietti, il cast e dove vederlo in tv

Radio Italia Live torna a Milano con Annalisa, Elisa e altri big della musica italiana: come prendere i biglietti e dove vedere il concerto in tv e streaming.

Elisa e Annalisa per Radio Italia LIve

Radio Italia ha annunciato il cast del Festival che si terrà in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Ma la rassegna, ormai un must della primavera italiana, tornerà anche il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. In entrambe le città saranno protagonisti alcuni degli artisti più in vista del panorama pop italiano, che saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Tra coloro che si esibiranno ci sono artisti come Annalisa, Gigi D'Alessio, Elisa, Giorgia, The Kolors oltre a Sayf, che arriva in collaborazione con Spotify.

Come accreditarsi per il concerto gratuito a Milano

Per poter assistere al Festival che si terrà a Milano bisogna accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 del 27 aprile fino ad esaurimento posti. Gli organizzatori sottolineano come l'evento sia totalmente gratuito e per questo invitano a diffidare dalla duplicazione e dalla vendita degli accrediti. Inoltre, alla conduzione dell'evento ci saranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi, mentre Luca Ward condurrà l'anteprima dell'evento e leggerà le schede di presentazione degli artisti. La sigla è suonata, come di consueto, da Saturnino.

Il cast del concerto a maggio: da Annalisa a Elisa

Saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Duomo per portare a migliaia di persone alcuni dei successi del pop italiano di questi ultimi anni. Gli artisti annunciati oggi sono Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors a cui si aggiunge per Radio Italia Trend x Spotify Sayf, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con "Tu mi piaci tanto". Alcuni di questi artisti hanno già pubblicato canzoni che concorreranno a essere tra le più ascoltate dell'estate. Annalisa, per esempio, è uscita con "Canzone estiva", mentre i The Kolors sono primi in radio con "Rolling Stones".

Come guardare il concerto di Radio Italia in tv e sul web

Per chi non riuscirà ad aggiudicarsi gli accrediti per poter assistere al concerto direttamente in piazza, sarà possibile farlo in tv o sul web. Radio Italia Live, infatti, sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Sarà possibile ascoltarlo e guardarlo anche in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.