Iran, la guerra in diretta: gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Teheran: “Atto di pirateria, reagiremo presto”

"Non parteciperemo ad alcuna operazione militare nello stretto di Hormuz": lo ha detto il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, in un'intervista alla radio statale Rne. Nella guerra fra Stati Uniti e Israele contro Iran, a 48 ore dalla fine della tregua e con il traffico marittimo sospeso per le operazioni incrociate, Albares ha segnalato: "Quello che vorremmo è che a un certo punto Hormuz torni a essere quello che era, e su questo non deve esserci alcun cambiamento: deve tornare a essere uno stretto con un passaggio libero, sicuro, gratuito per qualunque nave senza discriminazioni". "

Se un giorno ci dovesse essere, una volta terminata la guerra, una verifica" da parte di missioni di Paesi come quelli riuniti nella coalizione dei cosidetti Volenterosi, "dovrebbe essere svolta sotto l'egida dell'Onu", ha aggiunto il capo della diplomazia iberica. Albares ha riconosciuto che allo stato sono "aumentate le tensioni militari" fra Iran e Stati Uniti: "Questo è lo scenario che vogliamo evitare, quello dell'escalation. Invito Iran ad andare a Islamabad e andare a negoziare", ha esortato.