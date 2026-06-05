Iran, la guerra in diretta: casco blu ucciso in Libano, Idf accusa Hezbollah. Trump: “Onorato di incontrare Guida Suprema Khamenei se dovessimo trovare accordo”

Resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran nonostante il cessate il fuoco annunciato ad aprile tra Washington e Teheran. Sul fronte libanese, Hezbollah ha respinto l'accordo promosso dagli Usa tra Israele e Libano, definendolo una "capitolazione" e chiedendo il ritiro completo delle forze israeliane dal Paese. Nelle ultime ore un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano ha causato la morte di un casco blu serbo dell'Unifil e il ferimento di altri due militari.

E Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a incontrare la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, per favorire una soluzione diplomatica. Cresce inoltre la preoccupazione per i mercati energetici: il terminal petrolifero di Mina al-Fahal, in Oman, ha sospeso le operazioni dopo un'esplosione attribuita a un probabile attacco con droni, mentre le incertezze sui negoziati e le tensioni nell'area continuano a pesare sul traffico energetico nel Golfo Persico.