Iran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa, Trump: “Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti”. Nave in fiamme nello Stretto di Hormuz

"Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha portato a termine con successo la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, il 19 luglio alle 22:00 ET. Le risorse del CENTCOM hanno preso di mira i centri di comando militare iraniani, i siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, i siti di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz" lo ha annunciato il comando statunitense publicando anche alcuni video dei raid. "Le forze armate statunitensi stanno chiedendo conto all'Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo. Le forze del CENTCOM rimangono estremamente vigili, concentrate, letali e pronte all'azione" recita il comunicato.