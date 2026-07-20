Iran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa, Trump: “Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti”. Nave in fiamme nello Stretto di Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi 20 luglio in tempo reale. Nella notte nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, è la nona ondata di bombardamenti dopo la ripresa delle ostilità. “Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti. Sono due, forse tre", ha detto il presidente Donald Trump riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania e annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione. Una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto). Il przzo dle petrolio continua a sali col Brent sopra 90 dollari dopo la ripresa degli attacchi
Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait
Le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar di allerta precoce che è stato "completamente distrutto". Lo riporta l'agenzia Irna. In un comunicato i pasdaran sostengono di aver "completamente distrutto un sistema radar di allerta precoce statunitense con un attacco con droni. In un attacco separato, hanno colpito un magazzino di attrezzature e parti di aeromobili e un hangar per droni Mq-9 presso la base aerea di Ali Al Salem, incendiando diversi droni".
Trump, “L'Iran distrutto militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz”
"Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l'Iran non controlla nulla". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a Washington. Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti "hanno quasi distrutto militarmente l'Iran". "Non hanno più niente", ha aggiunto.
Teheran rivendica gli attacchi a una base Usa in Kuwait
I Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno rivendicato un attacco con droni contro strutture militari statunitensi presso la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, sostenendo di aver distrutto un radar di allerta precoce e colpito un deposito di equipaggiamenti aeronautici e un hangar con droni MQ-9, e incendiando diversi velivoli. Nel frattempo, il ministero dell'Interno del Bahrain ha annunciato l'attivazione delle sirene antiaeree, invitando cittadini e residenti a mantenere la calma, raggiungere il rifugio più vicino e seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali.
Kuwait: intercettati attacchi droni iraniani
Le difese aeree kuwaitiane stanno "respingendo attacchi di droni iraniana", ha dichiarato l'esercito lunedì mattina. "Lo Stato Maggiore dell'Esercito spiega che le esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea", ha affermato l'esercito kuwaitiano in un post sul suo account ufficiale X.
Iran: "Attaccato centro di comando del nemico in Siria"
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato un "centro di comando del nemico" nella regione di Al-Tanf, in Siria. Lo riporta dall'agenzia Irna. I
pasdaran hanno condotto "un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf, in Siria, come rappresaglia per il sangue dei soldati caduti come martiri a Iranshahr", una città nel sud-est dell'Ira
Centcom: "Nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran"
"Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha portato a termine con successo la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, il 19 luglio alle 22:00 ET. Le risorse del CENTCOM hanno preso di mira i centri di comando militare iraniani, i siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, i siti di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz" lo ha annunciato il comando statunitense publicando anche alcuni video dei raid. "Le forze armate statunitensi stanno chiedendo conto all'Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo. Le forze del CENTCOM rimangono estremamente vigili, concentrate, letali e pronte all'azione" recita il comunicato.
Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti"
"Questa sera abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti di ritorno a Washington. "Sono due, forse tre", ha detto il presidente riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania.
Nave a fuoco nello Stretto di Hormuz
Un'imbarcazione è a fuoco nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato lo United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) Centre su X. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha dichiarato che una nave ha preso fuoco nello stretto questa notte, in acque a circa 15 chilometri a nord-ovest dell'Oman. "La causa dell'incendio – scrive l'agenzia – non è stata ancora verificata"
Prezzo del Petrolio cresce ancora: Brent sopra 90 dollari dopo notte di attacchi
I prezzi del petrolio balzano nelle contrattazioni asiatiche dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per la nona notte consecutiva e una nave ha preso fuoco nello Stretto di Hormuz. I rialzi riflettono i crescenti timori che la ripresa dei combattimenti in Medio Oriente possa interrompere il trasporto di greggio. Il Brent guadagna il 2,6% a 90,4 dollari al barile nei mercati asiatici dopo aver superato i 91 dollari, il prezzo più alto da giugno. Il Wti sale del 2,3% a 84,4 dollari.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 20 luglio
Nella notte nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, è la nona ondata di bombardamenti dopo la ripresa delle ostilità. “Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti. Sono due, forse tre", ha detto il presidente Donald Trump riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania e annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione. Una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto). Il przzo dle petrolio continua a sali col Brent sopra 90 dollari dopo la ripresa degli attacchi