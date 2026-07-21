Iran, la guerra in diretta: nuovo attacco Usa, Pasdaran: “Distrutto data center Amazon in Bahrein”

Quasi 100 militari americani sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi: è il bilancio diffuso dal Pentagono, nell'ambito della guerra in corso contro l'Iran. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha riferito che il presidente Trump parteciperà martedì sera alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti in Giordania, durante il weekend a causa degli attacchi iraniani, presso la base aerea di Dover. Due delle tre vittime sono state identificate nella soldatessa 19enne Isabella Gonzales Texas) e nel tenente Tyler James Feehan di 25 anni (Hawaii). Trump, su Truth, ha assicurato che "ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà a caro prezzo quell'uccisione, e molte volte tanto!", aggiungendo che "questa direttiva è stata trasmessa al segretario alla Difesa Pete Hegseth, al capo di Stato maggiore congiunto Daniel Caine e a tutti i vertici militari".