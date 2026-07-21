Iran, la guerra in diretta: nuovo attacco Usa, Pasdaran: “Distrutto data center Amazon in Bahrein”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 21 luglio, in tempo reale. Per la decima notte di fila le forze Usa hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l’Iran. L'esercito ha colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Bahrein e Kuwait. Secondo il Pentagono quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi nella guerra all’Iran.
Escalation Usa-Iran, Smotrich: "Israele non ha alcun interesse a essere coinvolto"
"Al momento, lo Stato di Israele non ha alcun interesse a essere coinvolto in una campagna". Lo ha detto il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, parlando dell'escalation tra Stati Uniti e Iran durante la conferenza ‘Katif per la responsabilità nazionale' del Gush Katif Heritage Center, come riportato da Ynet. "La situazione attuale ci è favorevole e non abbiamo alcun interesse a forzare la mano. Siamo preparati a qualsiasi scenario", ha affermato ancora Smotrich.
Borse europee, avvio in rialzo con occhi su Iran
Avvio in cauto rialzo per le Borse europee ad eccezione di Londra che viaggia in calo nel giorno del debutto dell'esecutivo di Andy Burnham in Gran Bretagna. Gli investitori continuano a seguire con attenzione la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran. In Europa, gli investitori si concentreranno sulle trimestrali e sui dati sulla disoccupazione nel Regno Unito e su quelli relativi al clima di fiducia economica in Germania e nell'Eurozona, in attesa della decisione della Bce giovedi' che dovrebbe confermare i tassi di interesse invariati. L'indice Cac 40 di Parigi avanza dello 0,14%, il Dax 30 di Francoforte registra un progresso dello 0,20% mentre l'Ftse 100 di Londra cede lo 0,20%. L'Ibex di Madrid guadagna lo 0,26% e l'Ftse Mib di Milano parte con un +0,65%.
Pasdaran dicono di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrein
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein. "In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione di Darkhovin, i caccia dell'Irgc hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein", hanno dichiarato in un comunicato rilanciato dall'agenzia Fars.
Usa, allerta per i cittadini americani nel mondo in seguito alla guerra con Iran
Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un'allerta invitando i cittadini statunitensi nel mondo a "prestare maggiore attenzione" alla luce del conflitto con l'Iran, "A causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente la situazione della sicurezza resta complicata con una potenziale e imprevedibile escalation. Gli americani che si trovano al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare l'opportunità di recarsi nella regione o di attraversarla" a causa della "possibilità di attacchi contro sedi diplomatiche Usa o luoghi legati agli Stati Uniti e agli americani in tutto il mondo".
Axios, mediatori Iran spingono per nuova tregua e Trump valuta guerra totale
I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta la guerra totale. Secondo Axios, il presidente si sta avvicinando al bivio finale sull'Iran con funzionari Usa e israeliani che prevedono solo due possibili scenari: perseguire una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo Stretto di Hormuz oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump non ha ancora sciolto la riserva, ma i funzionari ritengono i prossimi giorni decisivi per stabilire quale strada prevarrà, lasciando poco spazio al logorante e conflitto che paralizza il Golfo.
Attacco Idf a Gaza uccide 5 persone tra cui 3 bambini
A Gaza cinque persone sarebbero state uccise in un attacco israeliano su una casa nel sud di Gaza City questa mattina. Secondo le fonti, tre degli uccisi erano bambini, tutti della stessa famiglia. L'Idf al momento non ha commentato.
Quasi 100 militari Usa sono rimasti feriti dal 7 luglio in Iran
Quasi 100 militari americani sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi: è il bilancio diffuso dal Pentagono, nell'ambito della guerra in corso contro l'Iran. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha riferito che il presidente Trump parteciperà martedì sera alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti in Giordania, durante il weekend a causa degli attacchi iraniani, presso la base aerea di Dover. Due delle tre vittime sono state identificate nella soldatessa 19enne Isabella Gonzales Texas) e nel tenente Tyler James Feehan di 25 anni (Hawaii). Trump, su Truth, ha assicurato che "ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà a caro prezzo quell'uccisione, e molte volte tanto!", aggiungendo che "questa direttiva è stata trasmessa al segretario alla Difesa Pete Hegseth, al capo di Stato maggiore congiunto Daniel Caine e a tutti i vertici militari".
Centcom: "Completata un'altra serie di attacchi contro l'Iran"
ll Comando Centrale militare degli Stati Uniti (Centcom) ha compiuto un'altra serie di attacchi contro l'Iran alle 21 locali di lunedì 20 luglio (le 3 di martedì in Italia). Le forze Usa, si legge in una nota, "hanno colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Dall'inizio di maggio, il Centcom ha contribuito a facilitare il passaggio di circa 900 navi commerciali e di 450 milioni di barili di petrolio greggio.
Guerra Iran, colpiti obiettivi militari Usa in Bahrein e Kuwait
Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi, compresi sistemi di difesa aerea in Bahrein e Kuwait. Lo riporta l'agenzia di Stato Irna spiegando che sono stati centrati due sistemi di difesa aerea, un'installazione radar e sistemi di ricezione satellitare. "Il nemico dovrebbe prepararsi ad ondate di droni e missili ancora più potenti ed incisive", riportano.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 21 luglio
Nuova notte di attacchi all’Iran. Le forze Usa hanno colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Bahrein e Kuwait.