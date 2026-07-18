Iran, la guerra in diretta: nuovi raid Usa e tensione a Hormuz, Teheran colpisce basi americane in Bahrein e Kuwait

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 18 luglio in tempo reale. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato un attacco con droni contro le basi Usa in Bahrein e Kuwait. Alcuni militari americani sarebbero rimasti feriti nei raid che hanno colpito la base aerea di Muwaffaq Salti e la base aerea King Faisal in Giordania. Secondo l'agenzia Tasnim due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz, ma il Comando centrale degli Stati Uniti smentisce: ‘“Notizia falsa”. Pasdaran: “Lo Stretto è completamente chiuso”. Secondo fonti iraniane, gli ultimi attacchi aerei Usa hanno causato tre morti e otto feriti. Sospese le operazioni all'aeroporto internazionale di Kuwait City