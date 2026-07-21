Governo Meloni, Centrodestra: “Basta delinquenti risarciti dalle vittime”. Piantedosi su morte Fakir: “Nessuno al di sopra della legge”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo le divisioni in maggioranza sulla legge elettorale e dopo che la vicenda di Roggero è diventata a tutti gli effetti un caso politico. La storia del gioielliere piemontese condannato a una pena definitiva di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due uomini che avevano rapinato la sua gioielleria ha creato frizioni tra il governo e il Quirinale. Oggi il ministro della Giustizia Nordio prova a minimizzare, dicendo che il presidente Mattarella "il dialogo è stato sereno e squisitamente tecnico. È ovvio che la prerogativa delle concessione della grazia è esclusivamente sua".
Nuova spaccatura nel centrodestra sulla legge sulla legittima difesa: Forza Italia frena sul ddl depositato dalla Lega in Senato, a firma Claudio Borghi, che allarga le maglie dell'attuale legge voluta da Salvini. Anche gli esponenti di Fdi sono critici, perché nel disegno di legge mancano i requisiti di "proporzionalità" relativi alla legittima difesa". C'è invece accordo nel centrodestra sul risarcimento per gli autori di reati gravi: oggi Fdi presenta un ddl da titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime". Intanto la Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie "a garanzia delle spese di giustizia", ovvero i risarcimenti quantificati in 480mila euro.
Sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro (Bologna), il ministro dell'Interno Piantedosi assicura: "In Italia nessuno è al di sopra della legge". Scatta intanto lo scudo penale per i due agenti e i quattro operatori del 118 chiamati coinvolti.
Il generale Roberto Vannacci detta le condizioni a Meloni per un accordo programmatico per le Politiche: "Controllo sull'immigrazione e remigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull'interesse nazionale".
Fakir, Vannacci: "Scontri a Bologna dimostrano che la vera violenza è a sinistra"
"Gli scontri a Bologna hanno dimostrato, ancora una volta, che la vera violenza è a sinistra". Lo sostiene Roberto Vannacci in un post su Instagram in cui paragona il video da lui rilanciato ("Satira irreale e fatta dall'AI") e le immagini degli scontri di Bologna ("Violenza vera e fatta dalla sinistra").
"Ora – scrive il segretario di Futuro Nazionale – aspetto che Conte strilli come una cornacchia anche per i fatti di Bologna, che Boldrini chieda le dimissioni del sindaco Lepore e che Schlein espella dal Pd il suo assessore Lorenzo Pacini che, senza alcuna satira o ironia, ha minacciato di prendere i fucili contro la destra. Si passa da Christian Raimo, professore che dice ‘I neonazisti vanno picchiati, io insegno a scuola e penso sia giusto picchiarli', a Pacini che evoca la rivolta eversiva armata".
Piantedosi su morte Fakir: "L'Italia non è uno Stato di polizia"
"Quella di Bologna è una vicenda dolorosa che impone anzitutto rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l’esito degli accertamenti. La magistratura sta lavorando e avrà tutta la collaborazione delle istituzioni. La Questura di Bologna ha già messo a disposizione ogni elemento utile, comprese le immagini delle bodycam, a riprova della piena trasparenza con cui si sta agendo", ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Messaggero, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al Pilastro nel corso di un intervento della polizia, durante il quale era stato immobilizzato a terra e ammanettato.
"Mi rattrista constatare come, ancora una volta, alcuni cerchino di piegare quanto accaduto contro le forze dell'ordine, alimentando pregiudiziale ostilità verso chi indossa la divisa", sottolinea il ministro che rimarca: "come ogni cittadino ha diritto alla presunzione di innocenza, lo stesso principio deve valere per chi indossa la divisa. A riprova della complessità del loro lavoro, basta citare qualche numero: i feriti tra le Forze di Polizia, compresa polizia locale, sono aumentati del 62% in questo primo semestre dell’anno. Non mi sembra siano numeri da Stato di polizia".
Fakir, Fdi a difesa degli agenti: "Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma non a prescindere"
"Sento che vengono chieste verità e giustizia. Verità la chiediamo tutti, ovviamente. Ma giustizia cosa significa? Si allude alle forze dell'ordine, immagino: non va bene". Lo afferma in un'intervista a La Repubblica, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo la morte di Fakir.
Per Bignami la morte di una persona è sempre un evento tragico e l'intervento risulta condotto con "professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta". "Ho parlato con i cittadini che hanno assistito – prosegue -. Ho visto il video e l'ho fatto vedere a chi ne capisce più di me. Perché ci sono quattro operatori sanitari che non intervengono. Perché la vicenda non inizia da quelle immagini, ma mezz'ora prima. Poi capisco che chi sta chiuso nel salotto della ztl queste cose non le vede". Per Bignami "dire ora che è colpa della polizia è soggettivo. Ricordo che c'è una bodycam, prontamente messa a disposizione. E ci saranno le testimonianze dei residenti".
Per quanto riguarda il video dell'uomo a terra, Bignami sottolinea che quello che "abbiamo visto è certamente di impatto. Ma, come detto, bisogna capire se è tutto quello che è successo – prosegue – . Questo è ciò che la procura dovrà accertare. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Ma non a prescindere".
Caso Fakir, Nordio: "Scudo penale? Non c'è nessuna immunità per gli agenti"
"Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia". A dirlo in un'intervista al ‘Corriere della Sera' è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, tornando a parlare della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della Polizia. Il Guardasigilli respinge il parallelismo con il modello americano dell'Ice. "Quello Usa è molto diverso. Sia nella disciplina della legittima difesa, sia in quello dell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da pm so che l'uso delle armi delle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente".
Riguardo allo scudo penale per gli agenti coinvolti nei fatti di Bologna, il ministro Nordio aggiunge: "L'espressione scudo penale lascia intendere una immunità che non c'è. Si evita una automatica iscrizione nel registro degli indagati divenuta una sorta di condanna anticipata. Spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione".
Morte Fakir, Salvini: "Nei prossimi giorni sarò a Bologna per dare sostegno alle forze dell'ordine"
"Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa e ci difende. Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato". Lo scrive su X il ministro dei Trasporti e vicempremier Matteo Salvini, in merito alla morte di Fakir Abderrahim domenica scorsa, durante un fermo per strada.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le divisioni nel centrodestra sulla legittima difesa
Dopo le frizioni con il Quirinale per il caso della grazia a Roggero, il ministro della Giustizia Nordio prova a minimizzare, dicendo che con il presidente Sergio Mattarella "il dialogo è stato sereno e squisitamente tecnico. È ovvio che la prerogativa delle concessione della grazia è esclusivamente sua. Qui si trattava del potere di impulso. Il diritto è sempre materia opinabile, tanto che le supreme magistrature cambiano spesso orientamento, e talvolta entrano in contrasto tra loro. Non c’è nessun reato di lesa maestà neanche in un conflitto di attribuzioni, come una volta è avvenuto proprio tra Quirinale e via Arenula: la Corte Costituzionale è li proprio per risolverli. Mi dispiace solo che, come nel caso Minetti, una certa stampa abbia enfatizzato quel colloquio in modo eccessivo".
Per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro (Bologna), sono sei le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche: sono due agenti che sono intervenuti e dei quattro operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi assicura: "In Italia nessuno è al di sopra della legge".
Il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, detta le condizioni alla premier Meloni per un accordo in vista delle Politiche e chiede che sia "scritto, pubblico e verificabile". Nella stessa giornata condivide un video realizzato con l'IA, in stile Trump, in cui si vede un anfiteatro romano, al centro del quale si trovano, legati, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, l'ex premier Romano Prodi e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Il pubblico ne chiede l'esecuzione e Vannacci nelle vesti di un condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, si alza e con il pollice verso accoglie la richiesta sorridendo.
Il generale dopo le accuse rivendica il video: "Dove sarebbe la violenza? Non c'è una goccia di sangue, una lotta, una zuffa, uno scapigliamento. Dove sarebbe la morte? Tutto lasciato alla fantasia, al pensiero, alle idee, quelle che Orwell voleva controllare e che forse Conte vorrebbe proibire", replica a chi lo attacca.