Governo Meloni, Centrodestra: “Basta delinquenti risarciti dalle vittime”. Piantedosi su morte Fakir: “Nessuno al di sopra della legge”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo le divisioni in maggioranza sulla legge elettorale e dopo che la vicenda di Roggero è diventata a tutti gli effetti un caso politico. La storia del gioielliere piemontese condannato a una pena definitiva di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due uomini che avevano rapinato la sua gioielleria ha creato frizioni tra il governo e il Quirinale. Oggi il ministro della Giustizia Nordio prova a minimizzare, dicendo che il presidente Mattarella "il dialogo è stato sereno e squisitamente tecnico. È ovvio che la prerogativa delle concessione della grazia è esclusivamente sua".

Nuova spaccatura nel centrodestra sulla legge sulla legittima difesa: Forza Italia frena sul ddl depositato dalla Lega in Senato, a firma Claudio Borghi, che allarga le maglie dell'attuale legge voluta da Salvini. Anche gli esponenti di Fdi sono critici, perché nel disegno di legge mancano i requisiti di "proporzionalità" relativi alla legittima difesa". C'è invece accordo nel centrodestra sul risarcimento per gli autori di reati gravi: oggi Fdi presenta un ddl da titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime". Intanto la Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie "a garanzia delle spese di giustizia", ovvero i risarcimenti quantificati in 480mila euro.

Sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro (Bologna), il ministro dell'Interno Piantedosi assicura: "In Italia nessuno è al di sopra della legge". Scatta intanto lo scudo penale per i due agenti e i quattro operatori del 118 chiamati coinvolti.

Il generale Roberto Vannacci detta le condizioni a Meloni per un accordo programmatico per le Politiche: "Controllo sull'immigrazione e remigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull'interesse nazionale".