Governo, Meloni avverte Vannacci: “Fa il gioco della sinistra”. Bufera su Silvestri (M5s) per il caso ‘ginocchiere’: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La giornata di ieri è stata per la leader di Fratelli d'Italia per lanciare un messaggio a Roberto Vannacci, che nel suo colloquio con Lili Gruber a Otto e Mezzo, aveva definito poco autentica la destra meloniana: "Per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".
Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti della premier dopo l'attacco del deputato 5s, Francesco Silvestri, che in Aula l'ha accusata di aver "indossato le ginocchiere" con Trump e Netanyahu. "Non merita il titolo di Onorevole", afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Frasi inopportune", dicono dal Pd.
Ma nel Movimento difendono il parlamentare."Nessuna offesa personale. È ovvio che è una critica alla subalternità", chiude Conte. "Hanno confuso Silvestri con Silvestro", ironizza il capogruppo al Senato Luca Pirondini.
C'è stato un incontro tra Italia e Libia per "rafforzare" la cooperazione nel Mediterraneo
A Tripoli, in Libia, c'è stato un incontro tra l'Amministrazione generale della sicurezza costiera libica e una delegazione italiana. Tra gli italiani c'erano l'addetto alla sicurezza e il capo del team tecnico della Guardia di Finanza. L'incontro, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione libica, aveva l'obiettivo di varare programmi di formazione per i militari libici, di manutenzione delle imbarcazioni e di fornitura di pezzi di ricambio. Il tutto nell'ambito degli accordi bilaterali Italia-Libia che da anni segnano le politiche migratorie italiane.
Meloni attacca Vannacci per la prima volta: il retroscena sulle tensioni in FdI e la spaccatura della Lega
Con il suo intervento in Parlamento Giorgia Meloni ha rivolto per la prima volta un attacco diretto a Roberto Vannacci: lo ha fatto perché ormai la crescita del partito del generale non si può più ignorare, ma anche per dare una mano a Matteo Salvini, che si trova di fronte a un partito diviso. È quello che emerge dalle dichiarazioni dei partiti di centrodestra a microfoni spenti.
Nei sondaggi politici Futuro nazionale continua a crescere, cala il Pd
Futuro nazionale, di Roberto Vannacci, guadagna ancora terreno nei nuovi sondaggi politici. È al 4,5% dei consensi, mentre Lega e Forza Italia sono al 7%: un distacco netto, ma che potrebbe assottigliarsi se la tendenza non cambia. Il Partito democratico perde un punto percentuale, andando al 20%.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Le comunicazioni di Meloni alla Camera sono un'occasione per lanciare un avvertimento a Roberto Vannacci: "Fate il gioco della sinistra". Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti della premier dopo l'attacco del deputato M5s, Francesco Silvestri, che in Aula l'ha accusata di indossare "le ginocchiere" con Trump e Netanyahu. I pentastellati lo difendono: "Nessun insulto sessista, chiaro riferimento alla postura politica".