Governo, Meloni avverte Vannacci: “Fa il gioco della sinistra”. Bufera su Silvestri (M5s) per il caso ‘ginocchiere’: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La giornata di ieri è stata per la leader di Fratelli d'Italia per lanciare un messaggio a Roberto Vannacci, che nel suo colloquio con Lili Gruber a Otto e Mezzo, aveva definito poco autentica la destra meloniana: "Per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".

Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti della premier dopo l'attacco del deputato 5s, Francesco Silvestri, che in Aula l'ha accusata di aver "indossato le ginocchiere" con Trump e Netanyahu. "Non merita il titolo di Onorevole", afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Frasi inopportune", dicono dal Pd.

Ma nel Movimento difendono il parlamentare."Nessuna offesa personale. È ovvio che è una critica alla subalternità", chiude Conte. "Hanno confuso Silvestri con Silvestro", ironizza il capogruppo al Senato Luca Pirondini.