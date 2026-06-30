Governo Meloni, la premier: “Nessuna differenza tra Vannacci e la sinistra”. E sul Quirinale: “Un presidente di destra non è più un tabù”

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo le dichiarazioni di ieri sera della premier si concentrano sulle riforme e sui posizionamenti politici dell'esecutivo. Riguardo alla legge elettorale in discussione, ospite di Dieci minuti su Rete 4, Giorgia Meloni ha affermato che la proposta "non favorisce i partiti di maggioranza", ma servirebbe piuttosto "a garantire stabilità e a far scegliere il governo direttamente dai cittadini". Subito dopo, la presidente del Consiglio è intervenuta sul tema del Quirinale, sostenendo che l'ipotesi di un futuro Presidente della Repubblica di centrodestra "non debba più essere considerata un tabù dall'establishment", rivendicando pari dignità istituzionale per la sua area politica.
Sul piano dei rapporti interni, la premier ha escluso un'intesa con Roberto Vannacci, equiparandolo alle forze di opposizione e definendo la sua linea nei fatti puramente "distruttiva e analoga a quella della sinistra". Spostandosi sulla politica estera, ha invece contestato le dichiarazioni del segretario della Nato, Mark Rutte, sui voli statunitensi partiti dalle basi in Italia, giudicandole approssimative e specificando "che si tratta di normali attività non offensive già concordate nei trattati".
Questo scenario si inserisce nel contesto dell'ultimo sondaggio dell'istituto Piepoli, che rileva opinioni contrastanti tra i cittadini: sebbene la fiducia complessiva nella premier si attesti infatti al 42%, il 61% degli intervistati dichiara di approvare la sua risposta di fermezza nei confronti di Donald Trump, mentre la maggioranza del campione ritiene comunque che il governo dovrebbe prendere le distanze dalla linea del presidente degli Stati Uniti.
Renzi: "A Palazzo Chigi sicuramente Schlein, l'obiettivo è battere Meloni"
Ospite al Tg3, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dichiarato che, in un ipotetico ballottaggio secco per la presidenza del Consiglio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, sosterrebbe senza dubbio la segretaria del Partito Democratico. L'ex premier ha spiegato che la sua priorità è impedire altri cinque anni di governo di centrodestra con Meloni, Vannacci e Salvini. Per questo motivo, Renzi ha manifestato l'intenzione di contribuire alla vittoria del centrosinistra, auspicando al contempo una maggiore apertura e generosità da parte di tutti gli altri leader della coalizione.
Migranti, Meloni a Rete 4: "La remigrazione? Sono i rimpatri volontari assistiti, li facciamo già"
Sempre a "10 minuti" su Rete 4, Giorgia Meloni ha espresso la propria posizione sul concetto di "remigrazione", spiegando di "intenderla come la formula dei rimpatri volontari assistiti". La premier ha evidenziato che si tratta "di una procedura già ordinariamente attivata dall'Italia, dall'Unione Europea e dall'Unhcr attraverso accordi con i diretti interessati". La vera complessità nella gestione dei flussi, ha concluso Meloni, si concentra invece "sui casi in cui i migranti non intendono lasciare il territorio nazionale".
Piano Casa, Meloni a Rete 4: "Primi risultati entro la fine della legislatura"
Ospite della trasmissione "10 minuti" su Rete 4, Meloni ha fatto il punto sul Piano casa, stimando di mostrare i primi progressi del progetto prima della fine dell'attuale legislatura, a fronte di un orizzonte complessivo di dieci anni. La premier ha spiegato che l'intervento si muoverebbe su due fronti: da un lato la ristrutturazione di 60mila case popolari attualmente inutilizzabili perché non a norma, dall'altro il sostegno alla fascia di popolazione con reddito medio attraverso l'immissione sul mercato di decine di migliaia di abitazioni a prezzi inferiori di almeno il 30% rispetto a quelli di mercato.
Meloni a Rete 4: "Un Quirinale di destra non è più un tabù"
Ospite di Nicola Porro al programma "10 Minuti" su Rete 4, Giorgia Meloni ha difeso la nuova legge elettorale ed evocato la possibilità di un "futuro Capo dello Stato di centrodestra". Sul fronte interno ha escluso intese con Vannacci, assimilandolo all'opposizione, mentre in politica estera ha contestato le dichiarazioni della Nato sui voli USA e rivendicato autonomia da Trump. Uno scenario che si inserisce nel contesto degli ultimi sondaggi tra cui Piepoli, che registra la fiducia complessiva alla premier solo al 42%, ma con un netto sostegno (61%) sulla sua linea di fermezza internazionale.