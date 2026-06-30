Sondaggi politici, solo 4 italiani su 10 si fidano di Meloni: sullo scontro con Trump il 61% la difende

Dopo lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, l’ultimo sondaggio dell’istituto Piepoli fotografa l’opinione degli italiani: la fiducia nella premier si ferma al 42%, ma il 61% approva la sua risposta al presidente americano. La maggioranza ritiene che il governo dovrebbe prendere le distanze dagli Stati Uniti di Trump.

Dopo le giornate complicate per i rapporti tra Italia e Stati Uniti, legate alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla premier Giorgia Meloni in seguito al G7 di Evian, l'istituto di sondaggi Piepoli rileva la fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio. Secondo le rilevazioni, solo il 42% dei rispondenti crede nel lavoro del governo, anche se il dato sale sensibilmente tra l'elettorato del centrodestra (81%).

Nonostante lo scetticismo diffuso, gli italiani non hanno dubbi su da che parte stare: il 61% degli intervistati pensa che Giorgia Meloni abbia risposto in maniera corretta alle provocazioni di Donald Trump. Un'approvazione trasversale che trova riscontro in tutto l'elettorato, da quello della maggioranza (85%) a quello delle opposizioni (57%).

Solo 4 italiani su 10 si fidano della premier Meloni

L'ultimo sondaggio dell'istituto Piepoli si concentra sul gradimento del governo di Giorgia Meloni, misurando la fiducia che i cittadini italiani hanno verso l'operato della premier. Secondo quanto rilevato, il 42% dei rispondenti dà un giudizio positivo al lavoro svolto dalla presidente del Consiglio, in particolare il 17% ha molta fiducia in Meloni e il 25% abbastanza. Prevalgono, quindi, le opinioni negative: il 53% non esprime un giudizio positivo sull'operato della leader dell'esecutivo. Il 24% di chi ha partecipato al sondaggio ha detto di avere poca fiducia in Meloni, mentre il 29% non ne ha per nulla. Il 5% dei rispondenti non ha un'opinione.

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Tra gli elettori di Vannacci alta la fiducia per Giorgia Meloni

I dati però variano significativamente quando si suddividono le risposte in base all'appartenenza politica. Tra gli elettori di centrodestra la fiducia è alta: l'81% di loro crede nel lavoro della premier. Diversa l'opinione tra quanti sono vicini al centrosinistra, dove il dato scende al 14%. Ancora più basso tra chi vota il Movimento 5 Stelle: solo l'8% si fida di Giorgia Meloni.

Spacchettando ulteriormente i pareri tra gli elettori del centrodestra, la fiducia in Meloni è sensibilmente alta tra chi vota il suo partito, Fratelli d'Italia (90%). Si abbassa invece tra chi vota Forza Italia (79%) e Lega (62%). Nonostante i deputati che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, abbiano più volte votato contro la fiducia all'esecutivo, la maggioranza dei loro elettori stima la premier (65%).

Gli italiani difendono Meloni nello scontro con Trump: appoggio al 61%

L'istituto di sondaggi ha poi chiesto ai partecipanti chi, secondo loro, ha ragione tra Giorgia Meloni e Donald Trump dopo le ultime polemiche. Dopo il G7 che si è tenuto a Evian, in Francia, il presidente americano aveva riferito in una telefonata che la presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto. Meloni aveva risposto duramente con un video social in cui ha dichiarato: "Io e l'Italia non imploriamo mai".

Tra i rispondenti al sondaggio, il 61% ritiene che abbia ragione la premier, mentre solo il 9% difende il presidente degli Usa. Ben il 30% dei partecipanti, invece, non sa da che parte stare. Guardando alle risposte suddivise in base all'elettorato, l'85% di chi vota per il centrodestra prende le parti di Meloni. Anche tra i sostenitori di Roberto Vannacci prevale l'appoggio per la premier (72%). Maggioritario anche il consenso tra gli elettori di centrosinistra (57%). Scende, invece, l'approvazione tra chi è vicino al Movimento 5 Stelle (48%)

La maggioranza di chi difende Trump fa parte degli elettori del Movimento 5 Stelle, qui quasi 1 rispondente su 4 si schiera dalla parte del presidente americano (24%). Anche un elettore su 10 di Futuro Nazionale difende il tycoon. Scende al 9% tra il centrosinistra e al 4% nel centrodestra chi appoggia Trump contro Meloni.

Per la maggioranza degli italiani Meloni dovrebbe allontanarsi da Trump

Sui rapporti Italia-Usa, l'istituto Piepoli chiede anche cosa dovrebbe fare ora Giorgia Meloni. Per la maggioranza (52%) dei partecipanti al sondaggio, la premier dovrebbe allontanarsi ulteriormente dal presidente americano. Mentre il 25% pensa che sia il caso di tutelare le relazioni tra i due Stati e che la presidente del Consiglio dovrebbe riavvicinarsi a Trump. Quasi una persona su 4 (23%) non sa quale sia la strada migliore da percorrere.

Gli elettori di centrosinistra e quelli di Futuro Nazionale la pensano alla stessa maniera in merito: il 60% di entrambi gli elettorati crede che Meloni dovrebbe prendere le distanze da Trump. Anche tra le fila del Movimento 5 Stelle prevale questa linea (59%). Una strada che trova minor appoggio nel centrodestra (47%).

Proprio tra gli elettori della maggioranza, il 34% pensa che Meloni debba provare a riavvicinarsi a Trump. Opinione condivisa solo dal 25% di chi vota per il centrosinistra, dal 12% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle e dal 12% di chi appoggia Futuro Nazionale.

Solo un italiano su 10 si fida di Trump: consenso più alto tra gli elettori del Movimento 5 Stelle

L'istituto infine chiede ai partecipanti al sondaggio cosa ne pensano di Trump. Nel complesso, solo un italiano su 10 ha fiducia in lui. Ben l'80% dei rispondenti si fida poco o per nulla del presidente americano. Guardando agli schieramenti, tra i partiti di maggioranza il dato più alto è tra chi vota Forza Italia (21%), seguono Lega (17%) e Fratelli d'Italia (9%).

Sul fronte delle opposizioni, la quota di elettori più favorevoli nei confronti del presidente degli Usa proviene dal Movimento 5 Stelle (30%). Un dato che si dimezza tra chi vota per i partiti di centrosinistra (15%) e che scende ulteriormente tra i vannacciani (13%).