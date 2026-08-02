Sondaggi politici: gli italiani hanno più paura delle bollette che dei migranti

Nel report d’agosto firmato Spin Factor con Emg Different, Fratelli d’Italia si conferma in testa al 27,1%, mentre nelle piazze digitali esplode il malessere sociale per inflazione, emergenza climatica e una sanità pubblica in perenne affanno.

Alla vigilia della grande pausa estiva, l'Italia non stacca davvero la spina. Se la politica istituzionale cristallizza gli equilibri di forza in parlamento, il Paese reale vibra sotto una coltre di inquietudini quotidiane che rimbalzano dalla tavola di casa agli schermi dello smartphone. L'ultimo report Human Index, nato dalla collaborazione tra Spin Factor ed Emg Different, offre uno spaccato doppio e profondo: da una parte l'istantanea elettorale, dall'altra l'eco emotiva e le conversazioni reali dei cittadini.

La mappa elettorale a metà estate

Nell'arena dei partiti, l'equilibrio di vertice appare consolidato. Fratelli d'Italia mantiene la leadership solitaria, posizionandosi al 27,1% delle intenzioni di voto e staccando di oltre cinque punti e mezzo il Partito Democratico, che resta stabile al 21,5%. Sotto la barra dei primi due si posiziona il Movimento 5 Stelle (13,2%), solido nel ruolo di terza forza politica.

Particolarmente accesa è la battaglia nell'area di centrodestra subito a ridosso delle prime posizioni, dove tre formazioni si contengono lo spazio politico in appena un punto percentuale: Forza Italia registra un lieve calo al 7,9%, insidiata a brevissima distanza dalla Lega (stabile al 7,0%) e dall'avanzata di Futuro Nazionale (in crescita al 6,8%). Più staccate le forze centriste e di sinistra radicale: Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,1%, Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4% e il Partito Liberaldemocratico all'1,6%, con un restante 3,6% frazionato tra le formazioni minori.

Di cosa parlano gli italiani online

Se la politica vive di percentuali, gli italiani rispondono però con le preoccupazioni della vita materiale. L'analisi del volume delle conversazioni online tramite la piattaforma di AI-driven Human rivela che la principale fonte d'angoscia per le famiglie resta l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto, monopolizzando il 19,7% di tutti i dibattiti monitorati. Stipendi che non bastano, pensioni adeguate con fatica e carrello della spesa sempre più pesante occupano quasi una conversazione su cinque.

Immediatamente a ridosso si colloca l'angoscia per la Sanità Pubblica (19,3%): la rabbia e l'impotenza di fronte a liste d'attesa interminabili, pronto soccorso collassati e penuria di medici e infermieri sono ormai un tema strutturale. Il clima estivo impone poi il suo peso col caldo estremo e gli incendi (17,9%), seguiti dal persistente peso del caro carburanti e delle bollette energetiche (8,6%) e dalle preoccupazioni geopolitiche legate alle tensioni e guerre internazionali (8,3%).

Reazioni e commenti sul web: quali temi accendono il dibattito

Il report di Spin Factor misura l'impatto dei temi analizzando non solo la quantità di menzioni, ma anche l’indice di coinvolgimento (engagement) generato dalle conversazioni degli utenti online. Al primo posto per numero di interazioni stimate si posizionano le ondate di calore e gli incendi, che totalizzano 12,8 milioni di interazioni. Seguono i temi legati all'economia domestica: il caro carburanti e bollette registra 9,8 milioni di interazioni, mentre l'inflazione e il potere d'acquisto ne contano 9,2 milioni.

La sanità pubblica si attesta a quota 7,4 milioni di interazioni. Infine, rientra tra gli argomenti a più alto tasso di reattività la sicurezza urbana e la criminalità: pur registrando un volume complessivo di conversazioni inferiore rispetto al carovita, il tema raggiunge 7,1 milioni di interazioni, evidenziando un'elevata percentuale di risposta e partecipazione da parte degli utenti quando vengono trattati episodi di micro-criminalità o aggressioni.