Sondaggi politici, Vannacci si avvicina all’8%: con Futuro Nazionale vittoria del centrodestra alle Politiche

Il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, nell’ultimo mese cresce di oltre un punto: se il centrodestra si alleasse con i vannacciani alle prossime elezioni politiche avrebbe un’altra probabilità di vittoria, secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend.

L'ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per SkyTg 24, con interviste effettuate tra il 21 e il 22 luglio 2026, segnala una crescita significativa per Futuro Nazionale di Vannacci, che nell'ultimo mese ha guadagnato oltre un punto percentuale.

Il partito dell'ex generale si mancia i consensi degli altri alleati, suoi potenziali alleati se prendiamo per buone le sue ultime dichiarazioni su un eventuale accordo con il centrodestra alle Politiche, una volta fissati alcuni paletti.

Vannacci negli ultimi mesi ha praticamente raddoppiato il suo consenso. Secondo questa rilevazione viaggerebbe spedito verso l'8%: ora è al 7,6%, e con un +1,2% è ormai stabilmente sopra la Lega.

Chi sale e chi scende tra i partiti nel mese di luglio: Fn insegue Fi

Fratelli d'Italia resta in cima alla classifica, ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito Democratico di Schlein è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%). Il Movimento 5 Stelle è in calo, arretra all'11,5% (-0,5%).

Ma il dato più importante della rilevazione è proprio il boom di Futuro Nazionale, che con il suo bottino di consensi si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta.

La Lega, per contro, è in difficoltà: scende al 4,9% (-0,5%, stesso quota persa da Fdi), ormai staccata di quasi tre punti dal partito di Vannacci; mentre Noi Moderati è stabile allo 0,8%. A sinistra positiva la performance di Alleanza Verdi Sinistra, che sale al 6,8% (+0,2%).

Nell'area centrista Azione sale al 3,7% (+0,3%), Italia Viva scende al 2,1% (-0,4%) e +Europa sale all'1,9% (+0,6%). L'area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l'arretramento diffuso dei partiti maggiori si sposta soprattutto sul non voto.

Chi vince tra maggioranza e opposizione alle prossime elezioni

La maggioranza di governo (Fdi, Fi, Lega, Nm) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale, l'intera area di centrodestra arriva al 47,6%. Il campo largo (Pd, M5s, Avs) invece si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo.

Qual è il giudizio degli italiani sul governo Meloni

Per quanto riguarda infine il giudizio sul governo, questo resta stabile nei positivi (35%), mentre i negativi salgono al 58% (+3%) a scapito degli indecisi (7%, -3%): il saldo negativo si allarga a 23 punti. La polarizzazione – osserva Youtrend – è totale: 99% di giudizi positivi tra gli elettori Fdi e 92% di negativi nel campo largo.

Nel centrodestra si conferma il consenso a più velocità già osservato a inizio mese: all'apprezzamento pressoché unanime degli elettori Fdi si affianca quello più tiepido degli elettori di Fi, Lega e Noi Moderati (65% positivo, con un 11% di indecisi) e quello ancora più freddo, ma in recupero, degli elettori di Futuro Nazionale (61% positivo, 39% negativo, contro il 50%-50% del 2 luglio).