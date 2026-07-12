Sondaggi politici, il partito di Vannacci raddoppia i consensi e vola sopra il 7%: centrodestra vince solo con Fn

Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, è ancora determinante per la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche: lo dice l’ultimo sondaggio Ixè, secondo cui il centrodestra senza Fn vale solo il 41,4%, mentre il campo largo avrebbe il 44,6%.

L'ultimo sondaggio politico realizzato dall'istituto Ixè certifica il mantenimento indiscusso del primato da parte del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma mostra anche la crescita di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci, fondato dopo la sua rottura con la Lega di Salvini. Per il campo largo non sembrano esserci buone notizie: viene registrato un calo per le prime due forze trainanti, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle.

È il quadro che emerge dalle intenzioni di voto degli italiani raccolte lo scorso 7 luglio. Secondo la rilevazione, se si votasse oggi Fratelli d'Italia prenderebbe il 27,5%. Questo significa che ha subito una battuta d'arresto, con la perdita di quasi un punto percentuale negli ultimi mesi: da aprile 2026 Fdi ha lasciato per strada lo 0,9% dei potenziali consensi.

Come dicevamo, i dem di Elly Schlein, che pure stanno provando a lavorare sulla costruzione della coalizione di centrosinistra in vista delle Politiche 2027, sembrano in difficoltà: dal 23,4% di tre mesi fa, si ritrovano oggi al 21,4%. Tra chi perde ci sono anche il Movimento 5 stelle di Conte, che scende dal 12,9% al 12,8%.

Tornando nell'area della maggioranza, va giù anche Forza Italia di Tajai, che ora è al 7,7% mentre ad aprile era data all'8,3%. Tonfo anche per la Lega, che scende dal 6 al 5,1% (con un calo dello 0,9% stessa percentuale persa da Fdi) e viene superata dal partito di Roberto Vannacci. In tre mesi Futuro nazionale guadagna il 3,7% dei potenziali voti e raddoppia le sue percentuali passando dal 3,4% al 7,1%. Un bacino di potenziali voti che pongono il partito del generale allo stesso livello dell'Alleanza verdi e sinistra di Bonelli e Fratoianni, che aumenta da aprile il suo elettorato dello 0,2% (da 6,9 passa a 7,1%).

Cresce lievemente, poi, anche Noi moderati, che sale all'1,1% contro l'1% di tre mesi fa; mentre nell'area di centro rimane uguale Azione di Calenda (3,1%) e perde, ancora, Italia viva-Casa Riformista, che arriva al 2,2% contro il 2,5 di aprile. Mentre +Europa di Magi negli ultimi mesi passa dall'1,5 all'1,1%.

Se guardiamo alle coalizioni, il centrodestra perde il 2,3% dei potenziali voti, arrivando al 41,4%, percentuale che però arriverebbe al 48,5% con dentro Vannacci. Il campo largo, invece, arriva al 44,6% perdendo il 2,7%. Sono il 50,7% gli italiani che pensano di andare alle urne per le prossime elezioni.