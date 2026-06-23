Sondaggi politici, a Vannacci l’alleanza con il centrodestra non conviene: da solo è al 6%, in coalizione al 4%

Se Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si allea con il centrodestra tutti i partiti perdono punti, a dirlo è Noto Sondaggi/Il Giornale. Testa a testa con il campo largo in caso di accordo: entrambe le coalizioni sono al 45%. L’ex generale ha un peso anche sull’affluenza: -2 punti.

La distanza politica tra il centrodestra e il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sembra aumentare sempre di più e gli ultimi sondaggi sembrano dare ragione alla strategia della separazione. Secondo quanto rilevato da Noto Sondaggi per Il Giornale, la strategia "liberi tutti" premierebbe maggiormente sia la coalizione di governo che il partito dell'ex generale. Futuro Nazionale, infatti, raggiungerebbe il 6% di consensi se si presentasse da solo alle urne, mentre in alleanza si fermerebbe al 4%.

La separazione dai vannacciani farebbe bene anche al centrodestra, che mantenendo l'assetto Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati conquisterebbe 0,5 punti percentuali in più e arriverebbe al 45,5%. Un dato superiore a quello del campo largo, che si fermerebbe invece al 42%.

Come cambiano i voti del centrodestra con e senza Vannacci

Il sondaggio realizzato dall'istituto Noto prende in analisi il peso sulle percentuali di voto di una possibile alleanza tra il centrodestra e Futuro Nazionale. Nel caso in cui il partito di Roberto Vannacci siglasse un accordo con le forze di governo tutti i partiti perderebbero consensi, a iniziare dallo stesso gruppo dell'ex generale, che scenderebbe dal 6% al 4%.

Fratelli d'Italia passerebbe dal 29% al 27%, registrando la perdita di voti più significativa tra i partiti di coalizione (-2%). Forza Italia scenderebbe dal 7,5% al 6,5%, perdendo un punto. Stesso calo anche per Noi Moderati, che vedrebbe più che dimezzato il suo elettorato, passando dall'1,5% allo 0,5%. La perdita più contenuta, invece, sarebbe per la Lega: dal 6,5% al 6%. Come spiega nelle pagine de Il Giornale il presidente dell'istituto di sondaggistica, Antonio Noto, il dato del partito di Matteo Salvini "suggerisce che gran parte dell'elettorato leghista maggiormente sensibile ai messaggi di Vannacci abbia già compiuto il proprio spostamento politico".

L'alleanza tra Vannacci e il centrodestra premia il centro e i 5 stelle

Per capire come si potrebbero spostare i voti degli elettori non è sufficiente guardare solo al centrodestra, anche il centrosinistra potrebbe essere condizionato dall'alleanza tra le forze di governo e il partito dell'ex generale. In particolare, se Futuro Nazionale dovesse presentarsi alle urne insieme al centrodestra, il Movimento 5 Stelle ne gioverebbe, passando dall'11,5% al 13% di consensi. Secondo Noto, questo significa che Vannacci intercetta elettori "provenienti dall'astensione, dal voto di protesta e da percorsi politici molto differenti". Non cambierebbe nulla invece per il Partito democratico, stimato al 20%, e per Alleanza Verdi Sinistra, data al 6%.

Anche i partiti più centristi sarebbero premiati in caso di alleanza. Azione salirebbe dal 2,5% al 3,5%, mentre Italia Viva dal 2% al 2,5%. Lo stesso vale per partiti più piccoli, come il Partito Liberaldemocratico e Nord chiama Sud, che guadagnerebbero mezzo punto l'uno arrivando entrambi all'1,5%.

Vannacci sposta il peso delle coalizioni, senza di lui è un testa a testa

Nel complesso, l'effetto Vannacci si misura principalmente nella sfida tra centrodestra e campo largo. Nel caso in cui aderisca all'attuale alleanza di governo, questa arriverebbe al 45%, stessa percentuale a cui si attesta il campo largo: un testa a testa. Se invece Vannacci corresse da solo, il centrodestra supererebbe la coalizione progressista arrivando al 45,5% contro il 42% del campo largo.

Un accordo tra Futuro Nazionale e il centrodestra, secondo Noto, potrebbe avere un impatto anche sull'affluenza. Secondo le rilevazioni, infatti, questa alleanza porterebbe a una riduzione della partecipazione elettorale, che scenderebbe dal 61% al 59%.