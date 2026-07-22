Pestato a sangue in un parcheggio a Cervia: Nicola Musiani muore dopo tre giorni in ospedale

Nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, il 54enne Nicola Musiani era stato pestato a sangue. Ieri i medici hanno accertato la morte cerebrale.

foto di repertorio

Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la Procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini.

Il 54enne viveva in un camper ed era noto in paese. Anche il padre vive nello stesso piazzale ma in una roulotte. Poi il pestaggio che si è rivelato fatale. Al vaglio dei carabinieri, che sono al lavoro sull'accaduto, ci sono tutte le telecamere della zona. Al momento si sa che l'uomo sarebbe stato colpito alla testa e torace probabilmente anche quando era a terra. Il movente è ancora sconosciuto ma gli inquirenti stanno valutando l'aggravante per futili motivi. Un testimone avrebbe riferito ai carabinieri di avere sentito qualcuno del gruppo dei possibili aggressori gridare: "Adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo". Una telecamera riprenderebbe un uomo allontanarsi dalla zona del pestaggio. Si sta cercando di risalire alla sua identità.

Nicola Musiani non aveva più ripreso conoscenza dopo il pestaggio. Ieri ne era stata accertata la morte cerebrale all'ospedale ‘Bufalini' di Cesena.

Il sindaco di Cervia Mirko Boschetti in un post sul suo profilo Facebook ha commentato l'accaduto: si tratta di "un atto di violenza così grave e deplorevole che ci sconvolge profondamente". E ancora: "Il Comune ha sempre rispettato le sue scelte di vita e la sua volontà di vivere in autonomia e indipendenza".