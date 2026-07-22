Governo, Meloni prende le distanze da Vannacci e riunisce gli alleati: “Ok a misure Ue per energia”, Schlein: “Con Fakir lo Stato ha fallito”: news in diretta

"Ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento. A parte Venezia, abbiamo vinto la stragrande maggioranza dei comuni e in quella tornata abbiamo preso più voti noi della destra. Quelli sono 40 anni che stanno insieme, noi in pochi anni abbiamo costruito un'alleanza su quello che vogliamo fare, non contro Meloni", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a In Onda su La 7.

"Non solo siamo in grado di stare insieme, ma quando lo facciamo governiamo senza dividerci. Ora ci sbrigheremo a fare il programma, da settembre. Ho chiesto agli alleati di farlo in mezzo alla gente".