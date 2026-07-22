Governo, Meloni prende le distanze da Vannacci e riunisce gli alleati: “Ok a misure Ue per energia”, Schlein: “Con Fakir lo Stato ha fallito”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il flop sulle preferenze e le divisioni sulla legittima difesa. La premier prende le distanze dal video IA con Vannacci imperatore. "Non è il mio modo di fare politica", dice, ma rilancia: "Mi aspetto che la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta odio".
Dopo gli scontri con la polizia alla manifestazione per Fakir, Meloni si è schierata con le forze dell'ordine: "Una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato". Dura la risposta di Elly Schlein: "Con Fakir lo Stato ha fallito. Ed è doveroso che le istituzioni chiedano di fare piena luce, perchè qualcosa non è andato come doveva".
Dal vertice di maggioranza, che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, arriva il via libera alla flessibilità Ue con l'estensione della clausola nazionale di salvaguardia alle spese per l'energia, per un totale di circa 14 miliardi di maggiore capacità di spesa.
Roggero, Schlein: "Non c'è legittima difesa se aggressore scappa"
"La legge, quella fatta da Salvini, dice chiaramente che quando un aggressore sta già scappando non è legittima difesa", ha detto a "In Onda" su La7 la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulle polemiche legate al concetto di legittima difesa inerenti al caso Roggero.
"La legge è stata applicata, ma io non posso che pensare che in questa vicenda da un lato ci sia il tentativo di farci parlare sempre d'altro rispetto a un Paese che ha gli stipendi più bassi d'Europa, le bollette dell'energia più care d'Europa e un governo che non dice più nulla sulla guerra illegale di Trump e Netanyahu; dall'altro il tentativo di fare pressione sul Quirinale in una maniera che non e' assolutamente opportuna da parte della politica, ma che non mi stupisce da un governo come quello di Giorgia Meloni".
Schlein: "Ci sbrigheremo a fare il programma, da settembre in mezzo alla gente"
"Ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento. A parte Venezia, abbiamo vinto la stragrande maggioranza dei comuni e in quella tornata abbiamo preso più voti noi della destra. Quelli sono 40 anni che stanno insieme, noi in pochi anni abbiamo costruito un'alleanza su quello che vogliamo fare, non contro Meloni", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a In Onda su La 7.
"Non solo siamo in grado di stare insieme, ma quando lo facciamo governiamo senza dividerci. Ora ci sbrigheremo a fare il programma, da settembre. Ho chiesto agli alleati di farlo in mezzo alla gente".
Schlein: "La destra ha il chiodo fisso di fare pressione sul Quirinale"
"Nessuno mi toglie dalla testa che il tentativo sia di fare pressione sul Quirinale in maniera inopportuna sul caso Roggero", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a In Onda su La 7. "Ma non mi stupisce da un governo che, per vie traverse, l'ha detto esplicitamente Giorgia Meloni, ha quel chiodo fisso. Lo ha fatto anche col premierato: siccome non vogliono fare un nuovo referendum stanno cercando di farlo con la legge elettorale. Li fermeremo".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Dopo gli scontri tra agenti e manifestanti al corteo per Fakir a Bologna, la premier si schiera con le forze dell'ordine. Poco dopo arriva la presa di distanza dal video IA di Vannacci. Dura la replica di Schlein: "Con Fakir lo Stato ha fallito". Via libera dal vertice di maggioranza alla flessibilità Ue per l'energia.