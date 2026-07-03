Auto si ribalta sull’A14, bimbo di 6 mesi muore dopo giorni di agonia: anche la mamma era deceduta nell’incidente

È morto dopo 6 giorni di agonia il bimbo di 6 mesi che sabato scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’A14 nel Bolognese: anche la mamma 24enne era deceduta dopo il ribaltamento dell’auto, sul colpo.

Non ce l'ha fatta il bimbo di soli 6 mesi di origine egiziana che la scorsa settimana è rimasto vittima di un incidente stradale sull'A14 nel Bolognese: il piccolo è morto dopo 6 giorni di agonia, nella serata di ieri, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore dove era ricoverato. "Gli occhi versano lacrime, il cuore è colmo di tristezza, e siamo addolorati per la loro perdita", si legge in un messaggio condiviso sui social dai familiari.

La morte del piccolo arriva dopo quello della mamma, Fatma Ghallad, che a soli 24 anni aveva perso la vita nello stesso incidente: la donna viaggiava insieme al figlio, al padre, un 55enne che era alla guida, alla madre 48enne e a due fratelli di 12 e 16 anni, in un minivan sull'A14 nel tratto compreso tra Borgo Panigale e l’innesto con l'A1, quando la vettura si è improvvisamente ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il ribaltamento del mezzo, finendo nella scarpata. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche, è stato anche sottoposto poco dopo ad una delicato intervento chirurgico, mentre la mamma è deceduta sul colpo. L'incidente si è verificato intorno alle 5.20 di sabato mattina.

Il marito della 24enne e papà del piccolo da circa un anno risiede per motivi di lavoro a Malta, mentre la famiglia viveva a Reggio, da dove era partita sabato mattina all'alba prima della tragedia. La Polizia Stradale sta intanto proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo. Con la morte del bambino, il bilancio dell’incidente sale a due vittime.