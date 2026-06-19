Bimba di 4 anni muore in un incidente nel Barese, due feriti gravi. A Siracusa deceduto 15enne in scontro tra moto

Una bambina di 4 anni è morta in un incidente avvenuto nel Barese. Nello schianto sono rimasti feriti gravemente una donna di 38 anni, mamma della piccola, e un uomo di 37. Indagini in corso per chiarire la dinamica. A Siracusa deceduto 15enne nello scontro tra due moto.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, nel Barese, dove è morta una bimba di 4 anni. Due i feriti gravi. A quanto si apprende, il sinistro è avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale che collega i comuni di Noicattaro e Capurso.

Le persone rimaste ferite sarebbero una donna di 38 anni, mamma della bimba, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma, e un 37enne, classificato come codice rosso, portato all'ospedale Di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico.

La piccola viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma

La piccola, di Triggiano, viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto guidato dal 37enne, residente a Mola di Bari.

Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, sopraggiunti sul luogo dell'incidente con diverse ambulanze, per la piccola non c'è stato purtroppo niente da fare, nello scontro ha riportato traumi troppo gravi e ne è stato dichiarato il decesso. La 38enne è intubata, in coma, in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione.

Insieme al personale medico, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza la carreggiata e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e le indagini.

Sul luogo dello schianto sono stati infatti eseguiti i rilievi del caso che serviranno a tentare di fare piena luce sull'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità.

Si è proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell'incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza

A Siracusa muore un ragazzo di 15 anni in uno scontro fra due moto, grave 18enne

Nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 in viale Epipoli, zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, sembra sia avvenuto un impatto frontale tra due motocicli.

Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione.

In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La Polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.

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