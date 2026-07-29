Glen Hansard è morto a 56 anni: il cantautore premio Oscar vittima di un incidente in moto

Glen Hansard morto a 56 anni: il cantautore premio Oscar è deceduto in un incidente in moto.

Glen Hansard – ph Steve C. Mitchell:Invision:AP

È morto a 56 anni Glen Hansard, tra i protagonisti del cantautorato irlandese degli ultimi decenni. L'artista, noto sia per la carriera solista sia per i The Frames e gli Swell Season, è morto in un incidente motociclistico a Dublino. La consacrazione internazionale arrivò nel 2008, quando "Falling Slowly", scritta insieme a Markéta Irglová per il film indipendente "Once", conquistò l'Oscar come miglior canzone originale. Nato a Dublino nel 1970, cominciò come busker nelle strade della capitale irlandese, prima di trovare un ruolo come attore nella pellicola del 1991 "The Commitments", diretto da Alan Parker.

La notizia è stata confermata anche dalla sua agenzia che in una nota ha ricordato come l'artista stesse lavorando al suo spettacolo Transmissions East and West. "Don't Settle – Transmissions East & West" è una retrospettiva live in due volumi – usciti nei mesi scorsi – con i successi della sua carriera. Il cantautore lo aveva registrato insieme alla sua band in due serate dell’aprile 2025 al Funkhaus di Berlino, l’ex complesso radiofonico dell’Est tedesco. Più che un semplice Best Of, una raccolta di successi nell'ennesimo album live, Hansard lo aveva concepito come una fotografia del suo rapporto con i fan.

L'idea, infatti, gli venne durante un concerto nell’estate 2024 allo Zuiderparktheater de L’Aia, in Olanda, quando sotto una pioggia battente chiamò sul palco il pubblico. Quella serata fu speciale, per l'artista, al punto da ispirare il concept. la forza di questo progetto rispecchia quella che da sempre era una delle forze del cantautore, ovvero arrivare dritto alle persone che lo amavano. Gli album, infatti, sono registrati senza overdub vocali, senza seconde take, senza autotune e senza editing.

Secondo quanto riferito dalla BBC, la Garda irlandese ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto lungo Lower Road, a Lucan, nella periferia occidentale di Dublino. Gli investigatori hanno invitato eventuali testimoni a farsi avanti. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 4.30 e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, Hansard è morto poco dopo.

Prima del successo internazionale, Hansard aveva lasciato la scuola a 13 anni scegliendo la musica come unica strada possibile. Le esibizioni da busker nelle vie di Dublino precedettero la nascita dei The Frames, gruppo fondato nel 1990 e destinato a diventare uno dei punti di riferimento del rock irlandese. Per incidere il primo album fu decisivo anche il sostegno della madre, che gli prestò il denaro necessario con il pretesto di dover ristrutturare casa. Hansard era sposato con la poetessa finlandese Maire Saaritsa, la coppia aveva un figlio di tre anni, e si divideva tra l'Irlanda e la Finlandia.

La sua energia live era nota e fin da subito si conquistò un pubblico fedele che acquistava i suoi dischi e affollava i suoi concerti. La notorietà presso il grande pubblico arrivò per il ruolo del chitarrista Outspan Foster nel film di Alan Parker The Commitments, ma è stata la musica a dargli la spinta definitiva. Nel 2006 pubblica il primo lavoro degli Swell Season, la band che divide con la cantante e musicista ceca Markéta Irglová. Entrambi erano anche protagonisti di "Once" per cui avevano scritto "Falling Slowly", canzone che avrebbe vinto l'Oscar nel 2008. Dal debutto solista con "Rhythm and Repose" nel 2012, Hansard ha pubblicato altri quattro album in studio: "Didn’t He Ramble" (2015), "Between Two Shores" (2018), "This Wild Willing" (2019) e "All That Was East Is West of Me Now" (2023).