Governo, nuove tensioni nel centrodestra su legge elettorale e intercettazioni. Oggi Cdm alle 13: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: l'esecutivo oggi si riunisce alle 13 per un nuovo Consiglio dei ministri, dopo quello che ha approvato un parziale taglio delle accise – solo per il gasolio – fino al 6 agosto. Il governo si trova ad affrontare il caro energia mentre non smettono le polemiche che dividono la maggioranza. Ieri, il ministro Tajani ha parlato dei fondi per la difesa europei che vengono dal meccanismo Safe, portando prima a una correzione del ministro Crosetto e poi a una presa di distanze (pur indiretta) della Lega. Oggi si rischia una nuova rottura sulle intercettazioni – con un emendamento di FdI che, se ammesso, potrebbe vedere Forza Italia contrario – e FI si riunisce anche per decidere come proseguire sulla legge elettorale. Senza un accordo sulle preferenze, la questione potrebbe essere rinviata a settembre per evitare lo scontro diretto.