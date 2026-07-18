Incidente a Burgusio, impatto tra auto e due moto: morta 20enne e 6 feriti, tra cui due 2 bambini

Incidente oggi a Burgusio in Val Venosta: una ragazza di 20 anni tedesca è morta dopo essersi scontrata a bordo della sua moto contro un’auto. Altri 6 i feriti tra cui 2 bambini.

immagine di repertorio

Giornata nera sulle strade italiane. Dopo i due morti e i 12 feriti in Sardegna, un'altra vittima è stata registrata in Val Venosta (Alto Adige). Si tratta di una turista tedesca di 20 anni rimasta coinvolta in un incidente sulla strada statale 40 nei pressi del campo sportivo di Burgusio. Altre 6 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, che hanno riportato lesioni di media entità.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due motociclette e un'automobile. Una delle due moto, con targa tedesca, e l'auto con targa francese, si sono scontrate. A perdere la vita la donna che viaggiava sulla motocicletta, deceduta sul colpo, mentre a bordo dell'altra due ruote c'era un italiano di 64 anni, portato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Bolzano. I due bambini viaggiavano nella vettura e dopo le prime cure sono stati accompagnati all'ospedale di Silandro per gli accertamenti.

Sul posto si sono recati i sanitari della Croce Bianca, l'autovettura del medico di emergenza, l'elisoccorso Pelikan 3, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno lavorando per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. La statale della Val Venosta è rimasta chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La viabilità è tornata regolare nel primo pomeriggio, intorno alle 14, dopo la conclusione delle operazioni.

Sempre oggi un altro mortale incidente si è verificato nel Cagliaritano, il cui bilancio è di 2 morti e 12 feriti, di cui 8 in gravi condizioni: intorno alle 13 sulla statale 125 var nei pressi della galleria "Arcu Sa Porta", all'altezza di Solanas sulla costa sud orientale della Sardegna, al chilometro 14 tre auto si sono scontrate e hanno preso fuoco.