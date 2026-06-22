Tamponamento sull’A21 nel Piacentino, coinvolti tre camion e due auto: ferite gravi bimbe di 5 e 7 anni

Tamponamento a catena tra tre camion e due vetture sull’autostrada A21, nel Piacentino. Ferite gravemente due bambine di 5 e 7 anni, soccorse e ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo e al Maggiore di Parma. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Due bambine di 5 e 7 anni sono state portate in elicottero e ricoverate nei reparti di terapia intensiva all'ospedale di Bergamo e al Maggiore di Parma dopo che l'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è stata coinvolta in un incidente stradale, al chilometro 150 dell'autostrada A21 tra Torino e Piacenza, nel comune piacentino di Rottofreno, in direzione sud.

A quanto si apprende, intorno alle 9.30 di oggi, lunedì 22 giugno, c'è stato un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili. Il tratto autostradale tra Castelsangiovanni e Piacenza è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco e al 118 di prestare i soccorsi.

Al bilancio si aggiungono anche altri cinque feriti, due con lesioni lievi e tre in media gravità, all'ospedale di Piacenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Piacenza e Castel San Giovanni, l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone, l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, un’ambulanza di Areu Lombardia, l’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni, l’elisoccorso di Parma e l’elisoccorso di Bergamo, si legge sul Corriere di Bologna.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto autostradale compreso tra Castel San Giovanni e Piacenza è stato temporaneamente chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

A quanto si apprende, si sono formati oltre 10 chilometri di coda. Segnalate lunghe code lungo la Via Emilia Pavese con l’attivazione delle polizie locali dei vari comuni del piacentino. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e verificare eventuali responsabilità.

È stato inoltre immediatamente attivato il piano di emergenza dei tecnici della società autostrade per portare bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati in strada, costretti a soffrire le temperature roventi di questi giorni.