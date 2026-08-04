Ceuta, appelli social per nuovo ingresso di massa il 15 agosto. Il governo locale: “Segnalati ad autorità competenti”

Stanno circolando sui social appelli per un possibile nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta per il 15 agosto. Il portavoce del governo locale Alejandro Ramirez: “Situazione che preoccupa, messaggi segnalati alle autorità competenti”.

Sono stati diffusi sui social una serie di appelli che inviterebbero a organizzare un nuovo ingresso in massa a Ceuta per il prossimo 15 agosto. Decine di account riconducibili a utenti marocchini starebbero diffondendo messaggi, soprattutto ai giovani, con lo slogan: "Il 15 agosto 2026, quel giorno tutto avrà un senso".

A riferire dell'intensa attività sulle piattaforme è stato il media online spagnolo OkDiario. Le persone a cui si rivolgono questi messaggi vengono invitati a entrare in gruppi privati di WhatsApp per coordinare un nuovo tentativo di assalto della frontiera a Ceuta.

Gli appelli "a un nuovo assalto alla città autonoma il prossimo 15 agosto", circolano con hashtag come #MigracionAEspana e #ContratodeltrabajoenEspana (Contratto del lavoro in Spagna). Un fatto che ha fatto mobilitare le autorità locali.

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Uno degli appelli pubblicati sui social.

Il portavoce del governo di Ceuta, Alejandro Ramirez, si è infatti detto "preoccupato" per gli appelli. "Ovviamente, dopo quello che è successo, preoccupa che ci siano queste voci sui social", ha ammesso durante una conferenza stampa convocata al termine di una riunione del Consiglio di governo.

Il portavoce ha assicurato che l'esecutivo locale ha segnalato "questi messaggi" alle "autorità competenti, affinché ne tengano conto nel caso in cui possa verificarsi qualcosa di simile".

Uno degli appelli pubblicati sui social.

"Speriamo che non sia così", ha concluso il portavoce. I messaggi che invitano a partecipare a gruppi creati con l'obiettivo di coordinare un tentativo di attraversamento collettivo verso la città autonoma il prossimo 15 agosto stanno circolando principalmente su TikTok e WhatsApp.

La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera, è la più grave degli ultimi cinque anni, da quando il Marocco ha allentato le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8mila persone sono entrate nel territorio spagnolo.

Negli ultimi giorni si è sviluppato un intenso dibattito online tra migliaia di giovani marocchini su una possibile nuova iniziativa per raggiungere Ceuta, con messaggi diffusi attraverso Facebook e WhatsApp, accompagnati anche da dubbi e avvertimenti sui rischi del viaggio.

Per il 15 agosto i messaggi e le conversazioni che circolano invitano i giovani marocchini a recarsi nella zona di Fnideq, l'ex Castillejos spagnola, vicino alla frontiera con Ceuta, anche se non vi sono conferme di un piano organizzato.