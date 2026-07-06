Governo Meloni, Trump attacca ancora la premier prima del vertice Nato, Calenda: “Bullo da quattro soldi”: news in diretta

Il ministro della Difesa Guido Crosetto blinda gli impegni dell'Italia in vista del vertice Nato di Ankara, richiamando tutti gli alleati al rispetto delle regole comuni e della traiettoria di aumento delle spese militari. Escludendo qualsiasi frattura diplomatica con gli Stati Uniti o con l'amministrazione Trump, Crosetto ha ricordato che far parte dell'alleanza più forte del mondo richiede di stare ai patti e che, in alternativa, si è liberi di uscire, ribadendo comunque la totale centralità della Nato per il Paese rispetto a qualsiasi asse con Russia o Cina.

Le parole del ministro hanno però scatenato l'immediata replica delle opposizioni, guidate dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. L'esponente di Avs ha contestato duramente la linea dell'esecutivo, accusando Meloni di piegarsi a Trump pur di favorire il riarmo e l'industria bellica. Secondo Bonelli, è inaccettabile che la destra riesca a trovare diciassette miliardi in più in soli due anni per le spese militari, mentre la sanità pubblica resta priva di adeguati finanziamenti e paralizzata da lunghissime liste d'attesa che negano il diritto alla salute a milioni di cittadini.